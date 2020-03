Cote d'Ivoire: Fraternité Matin reçoit Touré Mamadou

La tribune d'échange dite "L'Invité des Rédactions" de Fraternité Matin reçoit, ce lundi 2 mars, le ministre de la Promotion de la jeunesse et de l'Emploi des jeunes (Mpjej). Mamadou Touré va débattre avec les journalistes du quotidien de service public du thème : « Ps-Gouv : bilan et perspectives de l'autonomisation des jeunes ».

Ce sera l'occasion pour la cheville ouvrière de la politique gouvernementale de promotion de la jeunesse de mettre en lumière les acquis du Programme social du gouvernement (Ps-Gouv 2019-2020) qui, en son axe 4, porte sur l'autonomisation des jeunes.

Mamadou Touré, qui sera pendant une heure et demie sous le feu des questions des journalistes de Fraternité Matin, aura également à faire le point sur les chiffres et les bilans des programmes d'emplois des jeunes et de lutte contre le chômage.

Entre autres, les initiatives de promotion de l'entrepreneuriat, de développement des compétences, de mise en stages et de travaux à haute intensité de main-d'œuvre (Thimo).

L'hôte de Fraternité Matin reviendra également sur le bilan à mi-parcours de l'opération "Agir pour les jeunes", composante essentielle de l'axe 4 du Ps-Gouv 2019-2020, qui ambitionne, en 2020, de financer 112 000 jeunes, pour la phase 3.

Ce qui va porter, en y ajoutant les 19500 porteurs de projets de 2019 (phase 2), à plus de 131 000 le nombre de bénéficiaires de ce programme d'entrepreneuriat piloté par l'Agence emploi jeunes (Aej). Mamadou Touré est né le 29 février 1976.

Il est diplômé en diplomatie du Centre d'études diplomatiques et stratégiques (Ceds) et est titulaire d'un master en affaires internationales de l'École des hautes études internationales (Hei) de Paris. Il est également titulaire d'un executive master en politique et management du développement obtenu à Sciences Po Paris.

Il est ministre de la Promotion de la jeunesse et de l'Emploi des jeunes depuis juillet 2018. Après avoir occupé, de janvier 2017 à cette date, le poste de secrétaire d'État, chargé de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle