Sénégal: Lutte contre le coronavirus - Macky Sall pour le renforcement du dispositif

Selon les autorités compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les chiffres sont alarmants : 89 006 cas, dont 3 044 décès, 68 pays et territoires touchés. C'est le bilan de l'épidémie du coronavirus aux premières heures de la matinée du 2 mars 2020.

Face à une situation épidémiologique mondiale qui fait craindre le pire, le président Macky Sall a convoqué, lundi, une réunion d'urgence au Palais de l'avenue Senghor afin de d'analyser mais aussi de renforcer le dispositif sénégalais en matière d'épidémies et de pandémies.

Le dispositif mis au point par le Sénégal comporte une hausse du niveau de la surveillance, une préparation de riposte, de la détection comme au niveau de la prise en charge au cas où il se révélerait une situation inquiétante.

La réunion convoquée par le président Sall devrait certainement revenir sur ce dispositif afin de l'améliorer à tout point de vue car l'épidémie, de plus en plus mortelle, a pris des proportions mondiales. Les derniers recensements effectuaient entre dimanche et lundi matin confirment une situation de plus en plus compliquée.

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l'épidémie s'est déclarée fin décembre, comptait 80 026 cas, dont 2 912 décès. 202 nouvelles contaminations et 42 nouveaux décès y ont été annoncés entre dimanche et ce lundi matin.

Ailleurs dans le monde, 8 980 cas étaient recensés lundi, dont 131 décès et 547 nouveaux cas. Les pays les plus touchés après la Chine sont la Corée du Sud (4 212 cas dont 476 nouveaux, 22 décès) l'Italie (1 694 cas, 34 décès) l'Iran (978 cas, 54 décès) et le Japon (239 cas, 12 décès). Le Japon a par ailleurs enregistré plus de 700 cas sur le navire de croisière Diamond Princess.

Depuis dimanche, la Chine, la Corée du Sud, les Etats-Unis ont recensé de nouveaux décès. La République dominicaine et l'Indonésie ont eux annoncé le diagnostic de premiers cas sur leur sol.

En Afrique, en dehors de l'Egypte et de l'Algérie, aucun cas de contamination au coronavirus n'est pour le moment officiellement déclaré. Moussa DIOP