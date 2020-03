Sénégal: 1875 km de routes bitumées sont réalisés par le régime du président Sall en sept ans

Depuis l'arrivée au pouvoir du président de la République, Macky Sall, en 2012, quelque 1875 km de routes bitumées ont été réalisés au Sénégal, soit plus d'un cinquième de ce qui a été réalisé de 1960 à 2012, a renseigné samedi, à Mbour , le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Me El Hadji Oumar Youm.

"Dans le domaine des infrastructures, en 2012, nous avons trouvé au Sénégal un réseau routier bitumeux qui tournait autour de 4000 km de routes revêtues. Aujourd'hui, le président Macky Sall a, en sept ans, ajouté à ce linéaire de routes bitumées, 1875 km. Ça veut dire qu'en sept ans, un peu plus de 250 km de routes revêtues sont réalisés par année", a-t-il fait savoir.

Ce décompte pouvait même démarrer à partir de 2014, date de démarrage de la mise en œuvre du Plan Sénégal émergent (PSE), a estimé Me El Hadji Oumar Youm s'exprimait au cours d'un panel initié par la jeunesse de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) du département de Mbour, avec comme thème : "Appropriation du programme 535 du PSE par les populations locales".

"Nous avons trouvé ici 32 km d'autoroute ; c'est-à-dire que depuis 1960, seuls 32 km d'autoroute ont été construits par le Sénégal. En sept ans, le président Macky Sall a ajouté 221 km d'autoroute, soit 32 km par année", a expliqué le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement.

"Le pacte de fidélité, de loyauté, d'engagement, de combativité entre le département de Mbour et le président Macky Sall est resté intact", a estimé Me Youm, soutenant qu'avec savoir le programme "Liggeyal Euleuk, Macky 535", qui s'articule autour de cinq initiatives, trois programmes et cinq accès", il y a quelque chose qui s'ajoute au PSE pour le renforcer dans ses dimensions sociales, économiques et environnementales.

El Hadji Oumar Youm a annoncé, pour bientôt, le démarrage des travaux de l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack, avec des branchements dans les communes de Mbour, Thiadiaye, de Gandiaye et de Kaolack."Avec le PSE, on sera avec le président Macky Sall jusqu'en 2035, parce que, quelle que soit la personne qui sera ici, ce sera quelqu'un du président Macky Sall ou qu'il aura choisi", a-t-il martelé en wolof avant de lancer en français, "l'histoire va se poursuivre jusqu'en 2035", a-t-il prédit.