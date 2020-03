Sénégal: Banque Atlantique - Lancement du jeu « Challenge champions league »

Banque Atlantique, filiale du Groupe Banque centrale populaire (Bcp) lance en partenariat avec MasterCard, leader mondial des technologies de paiements, un grand jeux dénommé « Challenge Champions League », afin d'offrir à deux (2) clients, un séjour pour deux personnes à Istanbul en Turquie, pour assister à la grande finale de la ligue des Champions de l'Uefa. Ouvert en Côte d'Ivoire et au Sénégal, ce challenge se déroulera dans la période du 1er Mars au 17 Avril 2020.

«A travers cette initiative, Banque Atlantique réaffirme son engagement à proposer à sa clientèle haut de gamme, des solutions de paiement qui répondent aux exigences les plus élevées en matière de confort et de raffinement, donnant accès notamment, à un programme d'animation riche en évènements et expériences uniques », renseigne un communiqué de la banque reçu au Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos).

Pour avoir une chance de participer à la grande finale de la ligue des Champions de l'Uefa, l'un des trophées les plus convoités des compétitions de clubs de football au monde, le client doit comptabiliser dans la période du challenge, le plus grand nombre de transactions pour ses opérations de paiement (via TPE ou en ligne) et de retrait, aussi bien au niveau national qu'international avec sa carte World Elite Mastercard.

Le Package Gold, représentant la récompense couvre un séjour de quatre (4) nuitées à Istanbul, l'hébergement dans un hôtel 5 étoiles, des tickets entrée VIP pour assister à la finale, une visite guidée de la ville d'Istanbul, des activités touristiques et de loisirs.Le remise des lots interviendra dans le cadre d'une cérémonie organisée simultanément au siège de Banque Atlantique en Côte d'Ivoire et au Sénégal.

Le règlement intégral du challenge est disponible auprès des équipes dédiées Banque Atlantique et sur le site web www.banqueatlantique.net. Banque Atlantique est le 3ème plus grand groupe bancaire de la zone Uemoa en termes de parts de marché. Banque Atlantique est présent dans les huit pays de l'espace Uemoa.