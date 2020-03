Sénégal: Contribution à l'économie - Plus de 610 milliards de FCFA versés par le Groupe Sonatel à titre d'impôts en 2019

Au titre de l'année 2019, le groupe Sonatel a maintenu une forte contribution à l'économie de ses pays de présence. Selon un communiqué de presse, en 2019, plus de 610 Milliards FCfa ont été versés à titre d'impôt, taxes, redevances, cotisations sociales, droits de douanes et dividendes dans les pays de présence.

Plus de 250 Milliards FCFA de chiffre d'affaires générés au profit des entreprises locales dans les pays de présence.

Concernant les exportations, plus de 115 milliards FCFA ont été générés en contribution au niveau de la balance des paiements par les opérateurs étrangers de télécommunications. Mieux, plus de 160 000 emplois indirects et plus de 4500 emplois directs ont été créés grâce à une distribution commerciale étendue et des partenaires dynamiques.

Pour 2020, le groupe Sonatel envisage le maintien d'une croissance du chiffre d'affaires tirée par la performance sur la data mobile, Orange Money et la Fibre, malgré une poursuite de la baisse des revenus issus de la voix fixe et de l'international ; la poursuite d'une dynamique de croissance de l'Ebitda ; la poursuite d'une politique d'investissement ambitieuse avec une enveloppe de capex stabilisée autour de 200 milliards FCFA et la consolidation des parts de marché par accélération du développement du Très Haut Débit Internet (4G+, LTE/TDD/FDD), l'élargissement de l'offre de produits et services autour d'Orange Money et l'accélération de la transformation digitale en soutien à l'amélioration de l'expérience client.