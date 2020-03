Madagascar: Lutte contre la violence sexuelle sur des enfants - Les policiers formés pour devenir formateurs

Remise des certificats aux policiers ayant reçu la formation sur la protection des enfants face aux violences sexuelles. (crédit photo : Aina Princy)

Cette session de formation de formateurs sur la protection des enfants face à l'exploitation sexuelle est une initiative conjointe de l'association française ECPAT France, de la Direction de la Formation continue et de la recherche à Antanimora , et du service de la cybercriminalité au sein de la police des mœurs et des mineurs. Pendant 04 jours, c'est-à-dire du 25 au 28 février, ECPAT France et un formateur du service de la cybercriminalité ont formé 21 policiers (14 femmes et 7 hommes) dans les locaux de la direction de la formation continue et de la recherche à Antanimora.

Renforcement de capacités. Ces policiers n'ont ni le même grade, ni les mêmes expériences en matière d'intervention face à l'exploitation sexuelle des mineurs. Cependant, cette formation leur a permis de renforcer leurs compétences respectives sur la manière de gérer une telle situation. Quatre grands thèmes ont donc été abordés lors de cette formation, à savoir l'approche théorique sur l'exploitation sexuelle, les instruments juridiques internationaux et nationaux relatifs à la protection des enfants, l'audition d'un enfant victime ainsi que l'andragogie. Puis vers la fin de la formation, les participants ont également été invités à faire des exercices de simulation pour mettre en pratique les notions théoriques apprises.

Cette formation s'est soldé avec la remise de certificats aux participants qui, notons-le, viennent de différentes villes : Mananjary, Antsirabe, Maintirano, Andilamena, Fort-Dauphin et Antananarivo. Pour l'ECPAT France, les formations et les actions de sensibilisation se poursuivent encore tout au long de l'année.