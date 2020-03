Madagascar: Vahinala Raharinirina - Quatre jours intenses dans le Boeny

La ministre de l'Environnement et du développement durable, Vahinala Baomiavotse Raharinirina a effectué une descente dans la région Boeny, depuis jeudi dernier. Cette tournée lui a permis de développer sa nouvelle approche qui privilégie la rencontre directe avec les acteurs.

Durant ces quatre jours, la ministre a rencontré plusieurs acteurs du développement local et de l'environnement. Allant de l'atelier de planification de la direction interrégionale de l'environnement et du développement durable Boeny et Betsiboka ainsi que ses partenaires jusqu'à la rencontre avec les exploitants forestiers de Mahajanga pour échanger sur leurs préoccupations, en passant par un reboisement à Ankarafantsika puis l'inauguration d'une école à Maevarano, dans le district d'Ambato-Boeny, en partenariat avec le ministère de l'Education nationale et Mada Consult, Vahinala Raharinirina a entamé sa première descente dans cette région avec un agenda chargé. Le déplacement a été marqué, entre autres, par la signature de la convention tripartite entre le ministère de l'Environnement et du développement durable, Madagascar National Park et Tree4Life. Un partenariat qui a pour objectif de créer des pépinières en mesure de fournir des jeunes plants pour les campagnes de reboisement des trois prochaines années.

.La ministre a aussi tenu une séance de travail avec le maire de la ville de Mahajanga, Mokhtar Andriantomanga. Ce dernier a annoncé sa volonté de conjuguer le développement de cette ville des fleurs avec le respect de l'environnement. A cet effet, la ville se mobilise en développant les approches focalisées sur l'éducation et la responsabilisation. Dans la foulée, samedi dernier, la ministre a visité le site de traitement de déchets géré actuellement par MadaCompost et qui va être transféré prochainement à la Mairie de Mahajanga. Durant son passage dans cette ville, la ministre a aussi rendu visite au site de l'Eden Reforestation Project d'Ambondrona, une ONG qui a réussi à planter 45 millions de jeunes plants durant l'année 2019.