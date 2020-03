Madagascar: AACEPN - Pour une meilleure gestion des fonds publics.

Le ministre de l'Economie et des Finances, Richard Randriamandranto a fait passer le message de la bonne gestion des fonds publics.

Les agents comptables exercent la fonction comptable auprès des établissements publics à caractère industriel et commercial ou les établissements publics à caractère administratif, qui sont des organismes publics.

Le renforcement de la bonne gestion des fonds publics est plus que jamais une nécessité. Le ministre de l'Economie et des finances, Richard Randriamandranto l'a réitéré jeudi dernier quand il a assisté à l'Assemblée générale de l'Association des Agents Comptables des Établissements Publics Nationaux (AACEPN).

Rôle important

L' Assemblée générale qui s'est tenue, dans la journée du 28 février 2020, au Motel Anosy était également l'occasion pour le ministre de rappeler l'importance de la lutte contre les diverses malversations financières, tout en soulignant le rôle important joué par les agents comptables dans le développement du pays. La Secrétaire générale du ministère, Rindra Rabarinirinarison ainsi que le Directeur général du Trésor public, Ihaja Ranjalahy ont également assisté à cette rencontre. En tant qu'ambassadeur du Trésor Public voire du ministère, le Directeur général du Trésor a rappelé aux agents comptables qu'ils sont les premiers responsables de l'encaissement des recettes et du paiement des dépenses auprès de ces établissements. Il les a vivement invités à entretenir une relation cordiale avec les ordonnateurs et de ne jamais recourir aux abus de pouvoir. En cas d'incompréhension ou d'impatience de la part de ces derniers, les agents comptables devraient y apporter les explications techniques y afférentes patiemment et calmement.

Impact direct

Le président de l'association, Mamy Tiana Andrianantenaina qui occupe le poste d'agent comptable auprès de l'Aviation Civile de Madagascar a alors promis au nom des autres membres de mener à bien la fonction qui leur est confiée pour que leur travail ait un impact direct sur le développement du pays. Les agents comptables exercent la fonction comptable auprès des établissements publics à caractère industriel et commercial ou les établissements publics à caractère administratif, qui sont des organismes publics au même titre que l'Etat et les Collectivités Territoriales Décentralisées. Ils sont sous l'autorité directe de la Direction de la comptabilité publique au sein de la Direction générale du Trésor public et ont comme interlocuteur principal l'ordonnateur de l'établissement où ils sont affectés.