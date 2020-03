Madagascar: Le Pavé - Big Mj brille, Shyn rayonne

Shyn confirmé en tant que valeur nationale de la musique urbaine.

Malgré quelques doutes, concernant un Shyn qui faisait peu de cas de son public tananarivien. Où à ses débuts, la capitale n'était pas tendre avec le roi de la musique urbaine malgache. Son concert partagé avec Big Mj, vendredi soir, au Pavé à Antaninarenina a confirmé la réconciliation d'Antananarivo avec l'interprète d'« Angalako anao ». Le visage de ce dernier, apaisé et illuminé du sourire du soldat ayant accompli sa dernière mission, suffisait à comprendre l'euphorie du moment.

Seul hic, la salle. Trop petite pour contenir de puissances de la pop et du r'n'b malgache. Cependant, assez large pour ne pas disperser la fièvre d'un public composé à peu près à 75% de minettes. La gente masculine présente était autant éblouie par la performance de Shyn et Big Mj que les jeunes femmes se trémoussent comme des folles dans la fosse. La chasse était ouverte. Mais il leur fallait passer par près de trois heures de concert.

Le « fils de Toamasina » a été sans doute le clou de cette soirée. Si durant ses premiers, sa voix lui était souvent reprochée. Trop travaillée sur les effets, peu solide sur scène. Quand Shyn a entonné « Ngôma » sur la scène du pavé, on imagine l'écart. Sa voix veloutée, millimétrée et maîtrisée, fait chavirer la salle. Accompagné d'un guitariste et d'un dj, le professionnalisme est bel et bien installé. Le public ne pouvait plus attacher sa ceinture.

Question performance, il est une boule de nerf infatigable et généreuse. Les tubes s'enchaînent sans des pauses réellement palpables. Juste quelques jeux de scène, des amusements vocaux pour faire patienter la salle... Et Shyn repart au quart de tour. On le reverra bien sur une scène assez grande. Comme un Cc Esca Antanimena, ensuite, un Antsahamanitra, pour la confirmation et un Palais des Sports pour la consécration.