Maroc: L'Association Ben M'Sik pour la promotion de la culture mathématique et informatique organise des cycles de formation destinés aux lycéens

L'Association Ben M'Sik pour la promotion de la culture mathématique et informatique (ABC MATHINFO) organise, avec le soutien de la Fondation Abdelkader Bensalah (FABS), la 12ème édition des cycles de formation au lycée Annahda à Ahfir (Académie régionale d'éducation et de la formation, Région de l'Oriental -Direction provinciale de Berkane) destinés aux jeunes lycéens.

Selon un communiqué, la manifestation, organisée régulièrement depuis 2010, vise à «valoriser les talents et les potentiels de nos jeunes lycéens et à les aider à manager leurs carrières», à «aider les élèves à surmonter les obstacles liés à la désinformation véhiculée relative à leur formation et à leur orientation, à les sensibiliser aux soft skills telles la confiance en soi, la gestion du stress, etc, et à les motiver à réussir de la meilleure façon possible leurs études», soulignant que la thématique choisie cette année est : «Une orientation réfléchie dans la perspective d'une bonne récolte générationnelle».

D'après les organisateurs, le programme (initié depuis novembre 2019), comprend une exposition pour le partage du savoir à travers huit stands (les 13 et 14 mars 2020), huit ateliers «Orientation et métiers» modérés par des académiciens et des professionnels (le 14 mars 2020) et une quarantaine d'ateliers thématiques pour le renforcement des compétences (le 14 mars 2020).

Pour la réussite de ce projet, l'association mobilisera plus de 120 experts de 15 villes (dont des enseignants chercheurs, des acteurs de l'éducation et de la formation, des professionnels du monde socioéconomique, etc).