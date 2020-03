Madagascar: Théâtre - System-D subjugue dans « La planète des songes »

Le temps de la prОsentation de sa premiПre piПce de thОЙtre intitulОe « La planПte des songes », le poПte et slameur System-D a mis le public sous le charme.

Un essai réussi. Présentée pour la première fois, « La planète des songes », une pièce écrite et jouée par System-D a fait le bonheur du public de l'Institut français de Madagascar ou IFM à Analakely le vendredi dernier. Une grande performance pour ce slameur qui a fait son premier pas dans le théâtre.

Des bruits de destruction annoncent l'extinction des humains par eux-mêmes sur terre. Les singes ont pris le dessus et dressé un état des lieux. Jean Babouin, grand reporter pour TV Singerie récolte les propos de quelques animaux rescapés dans un monde chaotique dans lequel l'homme est tenu responsable de la sixième extinction de masse. Des interviews poignantes qui invitent à réfléchir et à agir avant qu'il ne soit trop tard. System-D se met tour à tour dans la peau de Nylo, un crocodile du Nyl, et dans celle d'autres espèces se trouvant dans les quatre coins du monde. Les textes sont forts et traitent la réalité. Le talent et la ferveur de l'acteur, seul sur scène, donnent une force à chaque action. Et les effets visuels et sonores amplifient le plaisir d'assister à une œuvre tout simplement magnifique. « Cinq ans après l'extinction totale de la race humaine, l'HomoSapiens traite d'un enfoiré dévastateur la race plus connue sous le nomd'Homme ; la planète continue de se reconstruire. L'eau coule toujours sous les ponts, les glaciers regagnent du terrain... . », scande System-D en pleine action.

Bien entouré

Avec colère et humour, il passe par tous les états pour faire passer des messages à forte teneur écologique. « Cette pièce a tout pour conscientiser tout le monde pour la protection de l'environnement. Elle incite l'Homme à se remettre en question par rapport à la façon de gaspiller les ressources de la planète. C'est un bon travail. Il serait mieux de traduire cette pièce en malgache pour sensibiliser la Grande Ile », constatent Hilda et Lomelle, visiblement ravies à la fin de la représentation. Toute la salle a salué cette belle performance de System-D.

Gad Bensalem, un metteur en scène, a accompagné System-D dans cette belle aventure. Tagman Namtag s'est chargé des effets spéciaux. « Il y a une sacrée différence entre faire du slam et du théâtre. Retenir tout le texte par cœur m'a demandé deux mois. Et faire vivre l'histoire sur scène a nécessité quatre mois de répétitions sans relâche. J'avais cette chance d'être bien entouré par des professionnels que je remercie vivement », ressent System-D, content de sa performance d'acteur. «

La planète des songes », une production signée IFM, sera à l'affiche au Lycée français d'Ambatobe le 14 mars.