Madagascar: La City Art Ivandry - Dédem Ranaivoarilala et ses maquettes en miniature

Du 8 février au 3 mars, à découvrir et à apprécier, une superbe exposition-vente proposée par un artiste hors du commun.

Une bonne occasion pour les visiteurs de prendre goût aux magnifiques œuvres produites par Dédem Ranaivoarilala, un grand artiste maquettiste qui compte 40 années de carrière. Chercheur, écrivain, historien et peintre, ayant plusieurs cordes à son arc, il se sert de son exposition pour évoquer l'histoire de l'Imerina de l'an 800 au temps des vazimba à la période coloniale.

Dans ses œuvres, des maquettes en miniature relatives à l'histoire de la vie sur les Hautes Terres centrales de Madagascar bien fignolées en suivant les normes et les échelles. À travers son exposition, l'artiste plasticien Dédem Ranaiovarilala retrace l'histoire du peuple malgache et ses modes de pensée, les divers aspects de la vie des Malgaches, la révélation de l'importance dans la vie de la société, les modes d'habitat, le rôle du «tamboho» ou haut mur massif et épais en latérite entourant les maisons d'habitation en Imerina. «Cette exposition-vente se sert d'un moyen efficace pour faire reconnaître les histoires qui ont valorisé la culture malgache. C'est le moment favorable de se rattraper pour certaines personnes qui ignorent les valeurs et la richesse de la culture de Madagascar» a précisé l'exposant Dédem Ranaivoarilala.

Voulant à tout prix garder la consistance et la dureté des maquettes, la plupart des matériaux qu'il a utilisés sont des matières plastiques offrant une production originale. Pour lui, il serait plus pertinent de faire connaître et transmettre l'histoire à la génération actuelle et future car notre nation a besoin d'avancer et notre postérité d'aujourd'hui et du futur a besoin de ces connaissances qui leur serviront à se développer. D'autant que l'histoire renferme des richesses culturelles qui leur permettront d'évoluer car c'est la base du développement de l'esprit qui fait de l'homme ce qu'il est et qui lui sert à puiser la sagesse, améliorer son environnement social, étoffer ses connaissances et instaurer le respect mutuel. Dédem Ranaivoarilala a aussi précisé que l'objectif était de relayer les informations, les histoires et les cultures des Malgaches.

Comme les expositions historiques sont très rares à Madagascar, c'est le moment favorable aux visiteurs d'acquérir les partages et les échanges durant les deux semaines de cette exposition organisée à La City Art à Ivandry. Dédem Ranaivoarilala a remercié le ministère de la Communication et de la culture et ses partenaires qui l'ont beaucoup aidé à monter cette magnifique exposition-vente qui va permettre de valoriser les œuvres de nombreux artistes malgaches.