Ile Maurice: La Nicolière - Une cinquantaine de poulets morts jetés dans le réservoir

C'est un incident qui donne la chair de poule aux habitants de La Nicolière et des régions avoisinantes.

Environ une cinquantaine de poulets morts ont été aperçus dans le réservoir de cette région, hier. Les autorités étaient à pied d'œuvre depuis hier matin afin de résoudre la situation. «C'est suite à un appel anonyme vers 9 heures au Regional Coordinator North de la CWA, Deelchand Gokhul, que nous sommes venus sur place», explique la responsable de communication de la CWA, Dorina Prayag. Les autorités concernées ont initié une enquête.

Selon les pêcheurs et les habitués du coin ce n'est pas la première fois qu'il se passe une chose pareille. «Souvan éna sa isi. Asak fwa kan nou vinn promné, nou abitié trouvé. Par kantité ankor», s'exclame Alladeen Abootwaleb, ancien fonctionnaire. Deepak Ramgoolam, un pêcheur du coin qui s'est arrêté sur sa moto pour prendre connaissance de la situation, explique, pour sa part, que la scène est loin d'être un plaisir pour les yeux et les narines. «Ça sent très mauvais. Je ne me sens plus à l'aise de venir pêcher ici.» Toutefois, d'autres pêcheurs comme Rakilesh Rawoo n'y trouvent aucun inconvénient et continuent de vaquer à leurs occupations. «Je ne savais pas qu'il y avait des poulets morts aujourd'hui aussi. Vu que je suis déjà sur place, je vais pêcher par plaisir. Mais je ne pense pas manger les poissons.» Par ailleurs, beaucoup de personnes qui ont vu la scène horrifique se sont demandé si cela n'affectera pas la qualité de l'eau potable distribuée. «Pou kapav bénié ek bwar sa délo-la ?» demandait un jeune homme à des policiers.

Toutefois, Daniel Françoise, Treatment Plant Superintendent, soutient qu'il n'y a pas lieu de s'affoler. «L'eau est traitée avant d'alimenter les régions du nord. Donc, il n'y a rien à craindre.» D'ajouter que les analyses ont démontré que cet incident n'a eu aucune répercussion sur la qualité de l'eau distribuée. Dev Aukle, ancien directeur de la CWA, abonde dans le même sens. «Les habitants du Nord n'ont aucun souci à se faire, car l'eau est filtrée et le chlore tue toutes les bactéries.» Il raconte que durant ses années de carrière, il a recensé plusieurs cas où des animaux morts ont été jetés dans les réservoirs, mais cela n'a en aucun cas affecté la distribution d'eau. Toutefois, il espère que «le ministère de l'Environnement surveillera cette affaire de près». Du côté de la police, une enquête a été initiée. Les langues se délient en ce qui concerne l'auteur de cet incident, mais rien n'est confirmé pour l'heure.