Ile Maurice: Salon des PME - Une vitrine du savoir-faire local pour le public

communiqué de presse

Le Salon des Petites et Moyennes Entreprises (PME), avec la participation d'une centaine d'entrepreneurs locaux, s'est tenu durant trois jours, du vendredi 28 février au dimanche 1er mars 2020, à Flacq. Cette initiative du ministère du Développement industriel, des PME et des Coopératives a offert au public mauricien une splendide vitrine du savoir-faire local et un authentique marché de produits locaux.

Les consommateurs ont donc pu découvert un grand choix de produits dans plusieurs domaines : gastronomie, artisanat, agriculture, beauté, entre autres. Cette année, les entrepreneurs ayant suivi une formation à SME Mauritius ont également eu l'occasion de présenter et de commercialiser leurs produits. Cela devrait leur permettre de mieux intégrer le marché et de démarrer leurs activités commerciales.

Le ministre du Développement industriel, des PME et des Coopératives, M. Soomilduth Bholah, est parti à la rencontre des entrepreneurs locaux, hier, afin de prendre connaissance de leurs différentes activités commerciales. Il y a exprimé sa satisfaction en ce qui concerne l'innovation et la créativité qu'ont démontrées les entrepreneurs à travers leurs produits et services.

Pour rappel, le Salon a été créé conformément aux recommandations du plan directeur conçu par le ministère dans le but de mieux répondre aux contraintes actuelles des PME. Il vise ainsi à fournir une plateforme aux entrepreneurs locaux pour accroître la visibilité de leurs produits ainsi qu'à élargir les débouchés commerciaux. Le Salon permet aussi aux PME de faire du réseautage et d'établir des liens avec d'autres entreprises, fournisseurs et commerçants.