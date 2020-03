Ile Maurice: Conférence et ateliers pour améliorer l'enseignement des sciences à Maurice

communiqué de presse

Dans le cadre de la Conférence commémorative à la mémoire de Rajiv Gandhi, le Rajiv Gandhi Memorial Lecture, une semaine d'activités marquée par des ateliers de travail se tiendra du 3 au 6 mars 2020 au Rajiv Gandhi Science Centre (RGSC) à Bell Village. Cette série d'ateliers, à l'initiative du RGSC, vise à améliorer l'enseignement et l'apprentissage des sciences au niveau des établissements primaires et secondaires tout en encourageant la recherche.

Dans cette optique, le professeur en science de l'éducation l'University College London du Royaume-Uni, M. Michael J. Reiss, viendra partager son expertise et expérience de même que les résultats de ses recherches avec les étudiants du secondaire, les enseignants, les universitaires et les chercheurs. Le professeur Reiss, membre de l'Academy of Social Sciences et de la Royal Society of Biology, est aussi professeur invité aux Universities of York et au Royal Veterinary College.

Les thèmes qui seront abordés lors de l'atelier sont 'Enseigner la nature de la science'; Apprendre hors de la classe; et, 'Approches holistiques de l'analyse qualitative des données'. Ces ateliers devraient permettre aux participants d'intégrer des approches pédagogiques innovatrices basées sur la recherche qui encourageront les apprenants à accroître leurs capacités d'investigation et de résolution de problèmes.

La semaine d'activités sera lancée par le Rajiv Gandhi Memorial Lecture le 3 mars au RGSC à Bell-Village où le professeur Reiss parlera de 'L'éthique dans l'enseignement des sciences'.

Pour rappel, le RGSC opère sous l'égide du ministère de l'Education, de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie. Son rôle est de promouvoir la science et la technologie parmi la population et complémenter l'éducation de manière informelle.