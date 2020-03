Maroc: La performance hebdomadaire de la BVC en déclin

La Bourse de Casablanca a clôturé la semaine du 24 au 28 février sur une forte baisse, ses deux principaux indices Masi et Madex dilapidant respectivement 1,97% et 2,02%. Le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a affiché 12.260,94 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, s'est établi à 10.003,77 points.

Les deux baromètres ont ainsi lâché une grande partie de leurs gains annuels, portant leurs performances "Year-To-Date" (YTD) respectivement à +0,73% et à +0,85% contre +2,75% et +2,93% la semaine précédente.

De même pour les indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a cédé 2,09% à 10.830,73 points et le FTSE Morocco All-Liquid a perdu 2,07% à 10.477,51 points, signant, désormais, des performances annuelles respectives de -0,07% et de -0,29%, rapporte la MAP.

L'indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) "Casablanca ESG 10" a emprunté la même tendance baissière en perdant 2,09% à 945,18 points (-0,82% depuis le début de l'année).

Au cours de cette période, 15 indices sectoriels ont affiché des variations négatives allant de -7% pour "Immobilier" à -3,91% pour "Service de transport".

En revanche, des variations positives ont été affichées par d'autres services variant entre +3,44% pour le secteur "Chimie" et 1,49% pour "Ingénieries et biens d'équipement industriels" alors que l'indice "Equipements électroniques & électriques" est resté stable. La capitalisation boursière s'est chiffrée à plus de 630,152 milliards de dirhams (MMDH) et le volume global a atteint plus de 1,141 MMDH.

Aux valeurs individuelles, Zellidja S.A s'installe en tête des plus fortes performances hebdomadaires avec +5,91% à 98,50 Dhs, suivie d'Aluminium du Maroc (+4,46% à 1.546 Dh) de SNEP (3,65% à 539 Dhs), de SMI (+3,56% à 1.846 Dhs) et d'Eqdom (+3,02% à 1.570 Dhs).

A l'opposé, Résidences Dar-Saada a décliné de 13,73% à 41,41 Dhs, devant Managem (-10,47% à 770 Dhs), Auto Hall (-9,20% à 79 Dhs), Douja Prom Addoha (-6,87% à 8,40 Dhs) et Cartier Saada (-5,16% à 28,49 Dhs).