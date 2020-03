Burkina Faso: Intelligence économique - Un réseau pour contribuer à la compétitivité de l'économie burkinabè

Sous l'égide de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso(CCI-BF), des acteurs de l'intelligence économie ont mis en place une organisation faîtière dénommée Réseau des professionnels de l'intelligence économique du Burkina Faso (Réseau-PIE/BF) le 26 février 2020, à Ouagadougou.

Face à un environnement régional et international de plus en plus concurrentiel, les professionnels de l'intelligence économique veulent contribuer à la compétitivité de l'économie burkinabè.

A cet effet, ils ont créé, sous l'égide de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso(CCI-BF), le Réseau des professionnels de l'intelligence économique du Burkina Faso (Réseau-PIE/BF) le 26 février 2020, à Ouagadougou, à l'issue d'une Assemblée générale constitutive.

Un bureau exécutif de onze membres a été mis en place pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. Il est présidé par Mahamadi Rouamba, spécialiste en intelligence économique et expert de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en exportation des services.

Pour le directeur des études et de la stratégie de la CCI-BF, Yipalè Thimothée Dabiré, la création de ce réseau est la bienvenue. Il va permettre de promouvoir la pratique de l'intelligence économique dans les administrations publiques et privées burkinabè, a-t-il indiqué.

« Le réseau-PIE/BF va contribuer à faire connaitre l'intelligence économique et à mener le plaidoyer pour sa prise en compte dans toutes les stratégies et politiques publiques élaborées au niveau national », a précisé M. Dabiré.

Le nouveau président a salué la concrétisation de cette initiative portée la Chambre de commerce. Pour lui, la création de ce réseau des professionnels de l'intelligence économique, est plus que nécessaire aux regards des enjeux économiques de l'heure.

« Nous sommes permanemment en compétition avec d'autres pays, d'autres entreprises. Nous avons donc besoin de promouvoir toute procédure ou tout mécanisme permettant à nos entreprises d'avoir une meilleure lecture de l'environnement concurrentiel, de se positionner et d'être performantes. Et cela passe par l'intelligence économique », a-t-il souligné.

A travers cette organisation Mahamadi Rouamba et son équipe veulent travailler à réunir et à fédérer toutes les compétences et expertises au niveau national afin d'aider les entreprises burkinabè à être compétitives sur la scène régionale et internationale.

Et de conclure qu'il compte sur la pluralité et la diversité des compétences des membres du réseau pour gagner la bataille de la communication, du plaidoyer et de la formation des acteurs publics et privés afin de remplir efficacement les missions qui sont assignées à cette jeune structure.