Cote d'Ivoire: Toulouse - Gradel frustré par le manque de solidarité des supporters

Lentement mais sûrement, Toulouse et Max-Alain Gradel se dirigent vers la Ligue 2. Battu samedi par le Stade Rennais (2-0), le TFC a enregistré sa 20ème défaite en 27 journées de championnat et compte quatorze points de retard sur le Dijon FCO, dix-septième.

Pour l'attaquant ivoirien, il y a de quoi en avoir gros sur le cœur, surtout après le comportement des supporters lors de la rencontre.

« On a besoin de voir des supporters qui viennent supporter leur équipe, et pas Max Gradel ou un joueur. À un moment donné, on a comme l'impression de jouer à treize contre onze. Même les joueurs de l'équipe adverse en rigolent. Il y a un troisième but qui a été annulé par la VAR et on a nos propres supporters qui crient « et 1, et 2, et 3-0 ». C'est difficile à avaler... Depuis qu'on est dans ce club, je parle pour moi et j'assume ce que je dis, j'ai toujours tout donné. (... ) C'est clair qu'ils peuvent être déçus mais on encourage toujours et si on a nos supporters qui sont contre nous, c'est difficile », a-t-il confié BeInSports au coup de sifflet final.

Et de poursuivre : « je suis très frustré aujourd'hui mais franchement, on a comme l'impression qu'ils nous ont lâché. Et s'ils font ça contre les dirigeants, il faut qu'ils sachent que ce sont les joueurs les premiers affectés parce que c'est nous qui sommes sur le terrain et quand on entend ça, on a encore du mal à réagir et à donner 100% de nous-même ».

Avec seulement 13 points, il sera difficile au TéFéCé de s'en sortir.