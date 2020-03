Sénégal: Coronavirus - Un cas suspect à l'hôpital de Fann

Le président Macky Sall a évoqué un cas suspect à l'hôpital Fann de Dakar lors d'une réunion sur la préparation de riposte au coronavirus tenue lundi.

Des tests sont en cours à l'Institut Pasteur de Dakar et le patient est en quarantaine depuis que les médecins ont eu des doutes sur sa maladie.

Macky Sall exhorte les populations à respecter les mesures d'hygiène préconisées par les services de santé, mais aussi éviter les rassemblements inutiles. Le Sénégal a prévu un budget estimé à 1,400 milliard francs Cfa pour lutter contre l'épidémie.

« Nous allons examiner les capacités ainsi que les mesures d'urgence à mettre en œuvre face à cette situation qui doit aussi être prise en charge par les africains de façon très sérieuse puisque le continent était plus ou moins épargné.

Aujourd'hui, il y a trois pays (africains) atteint du Covid 19. Donc, il ne faut pas attendre que cela nous tombe dessus pour réagir. Depuis un mois, d'importantes mesures ont été faites mais nous allons les amplifier », a également fait savoir Macky Sall.

Le point sur l'évolution de l'épidémie dans le monde :

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l'épidémie s'est déclarée fin décembre, comptait 80 026 cas, dont 2 912 décès. 202 nouvelles contaminations et 42 nouveaux décès y ont été annoncés entre dimanche et ce lundi matin.

Ailleurs dans le monde, 8 980 cas étaient recensés lundi, dont 131 décès et 547 nouveaux cas. Les pays les plus touchés après la Chine sont la Corée du Sud (4 212 cas dont 476 nouveaux, 22 décès) l'Italie (1 694 cas, 34 décès) l'Iran (978 cas, 54 décès) et le Japon (239 cas, 12 décès). Le Japon a par ailleurs enregistré plus de 700 cas sur le navire de croisière Diamond Princess.

Depuis dimanche, la Chine, la Corée du Sud, les Etats-Unis ont recensé de nouveaux décès. La République dominicaine et l'Indonésie ont eux annoncé le diagnostic de premiers cas sur leur sol. En Afrique, en dehors de l'Egypte et de l'Algérie, aucun cas de contamination au coronavirus n'est pour le moment officiellement déclaré.