Afrique de l'Ouest: Deux présidents à Bissau - La Cédéao appelle l'armée à la neutralité

L'organisation ouest-africaine Cédéao a estimé illégales lundi les investitures de deux chefs d'Etat rivaux en Guinée-Bissau et appelé l'armée à rester neutre dans la querelle post-électorale qui se poursuit deux mois après la présidentielle.

La Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) « suit avec une grande préoccupation » la situation dans l'ancienne colonie portugaise, marquée par « les investitures successives de deux chefs d'Etat en dehors des cadres légaux et constitutionnels et la coexistence de deux Premiers ministres » issus de camps opposés, selon un communiqué.

Elle « condamne fermement ces voies de fait » alors que « le contentieux relatif aux élections présidentielles est pendant devant la Cour suprême » qui n'a toujours pas tranché l'issue du scrutin du 29 décembre.

La Cédéao note par ailleurs « avec grande inquiétude l'immixtion des forces de défense et de sécurité dans la sphère politique et leur demande instamment de se tenir à l'écart du champ politique et d'observer une position de neutralité absolue ».

Depuis vendredi, des militaires se sont établis dans plusieurs institutions du pays (ministères, Assemblée nationale... ) et ont pris le contrôle de la radio et de la télévision, sans qu'on sache si l'armée a choisi un camp et lequel.

L'ex-Premier ministre Domingos Simoes Pereira, candidat du principal parti (PAIGC), conteste toujours la victoire attribuée par la commission électorale (CNE) à un autre ex-Premier ministre, l'opposant Umaro Sissoco Embalo.

M. Embalo s'est fait investir président jeudi et s'est installé au Palais présidentiel. Il a nommé vendredi un nouveau Premier ministre parmi ses soutiens, Nuno Gomes Nabiam, après avoir limogé le Premier ministre Aristides Gomes (PAIGC), reconnu par la communauté internationale.

Le PAIGC a de son côté investi vendredi comme « président intérimaire » un de ses responsables, le président de l'Assemblée nationale Cipriano Cassama. Mais M. Cassama a démissionné de cette fonction dimanche, après avoir reçu, selon lui, « des menaces de mort ».

M. Embalo a été donné à plusieurs reprises vainqueur par la commission électorale avec 53,55%. Son adversaire, M. Pereira, crédité de 46,45%, et son parti, le PAIGC, dénoncent des fraudes et ont saisi la Cour suprême pour réclamer que l'on recompte les votes.

La plus haute juridiction du pays a rendu plusieurs arrêts qui n'ont pas permis de vider ce contentieux, nouvel épisode qui illustre l'instabilité dont ce pays est coutumier depuis son indépendance en 1974.

L'armée a souvent joué les arbitres en procédant à des coups d'Etat, dont le dernier a eu lieu en 2012.

La Guinée-Bissau est l'un des pays les plus pauvres de la planète. Les narcotrafiquants utilisent son territoire pour faire transiter la cocaïne d'Amérique latine vers l'Europe.