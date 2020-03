Tunisie: Phénomène rencontre sur FB - Un réseau social, discret et gratuit

Si jadis les personnes qui voulaient se mettre en couple avaient recours aux marieuses, correspondances, aux agences matrimoniales... . aujourd'hui et vu le développement rapide des technologies de communication, les jeunes, et même les plus âgés, s'orientent vers les sites de rencontre, notamment le réseau social facebook, devenu le site numéro 1 de communication. Sami Nasri, sociologue, nous explique ce phénomène très répandu.

Les rencontres sur facebook qui aboutissent au mariage sont un phénomène qui gagne de nos jours de plus en plus de l'ampleur pour plusieurs raisons. On note en effet que ce réseau social, notamment sa rapidité dans le fait de tisser facilement des relations entre les gens, correspond à un besoin réel. Ce phénomène ancien-nouveau, car jadis, c'est la marieuse qui assume ce rôle, a évolué à travers le temps et c'est le réseau social facebook qui a remplacé les méthodes anciennes des différentes étapes de rencontre entre deux personnes.

Le sociologue explique encore que, jadis, les gens s'orientaient vers les agences qui facilitent les rencontres, alors qu'elles sont non seulement coûteuses et moins rapides que facebook. Facebook, en effet, se caractérise par sa gratuité, sa rapidité et sa discrétion.

Une autre caractéristique de ce réseau social qui fait que les rencontres amoureuses en vue de mariage se font plus rapidement, c'est que l'être humain peut facilement communiquer l'image qu'il voudrait partager avec l'autre. Autrement dit, sur les réseaux sociaux, notamment facebook, l'individu peut facilement manipuler ses quatre faces ou images qu'il veut communiquer plus facilement, car nous avons tous une première face que nous voulons cacher, une seconde qui est la vraie apparaît en cas de peur ou d'énervement et une dernière que nous voulons que l'autre découvre en nous.

Dans ce sens, sur facebook, nous pouvons manipuler tous ces masques (on peut retoucher les images et les photos de profil sur ce réseau afin de ne diffuser que l'image qui nous plait, mais pas évidemment celle qui est la plus vraie).

Sami Nasri ajoute à ce titre que contrairement aux marieuses ou agences matrimoniales qui ne peuvent pas manipuler ou manier toutes les images à la fois, facebook a réussi à regrouper toutes les caractéristiques pour répondre aux besoins de l'être humain en matière de communication et devient un outil très moderne qui permet aux individus de tisser des relations sérieuses en vue du mariage. «Ce phénomène que nous ne pouvons qualifier ni de positif ni de négatif est devenu très répandu et utilisé par tout le monde, jeune ou âgé», conclut Sami Nasri.