Tunisie: Coupe de Tunisie | ASD-CSHL (3-2) - Avec audace et panache

Les «Verts» de Nabil Tasco ont essuyé un revers qui a failli être cinglant face aux protégés de Féthi Hadj Ismaïl

Ceux qui s'attendaient -- et ils étaient nombreux -- à ce que la logique soit respectée et à ce que la partie entre Djerbiens et Hammam-Lifois soit très serrée ont été bien servis, pour ne pas dire surpris, par une association sportive de Djerba qu'on croyait à la portée.

Si la surprise a été des plus agréables pour les locaux, elle a été des plus désagréables et des plus amères pour les visiteurs abasourdis de voir ce bloc hermétique des Verts qui, il n'y a pas long temps, n'a fait aucune concession aux Clubistes et les a forcés à un nul blanc, voler en éclats dès la première période et encaisser trois buts, presque coup sur coup.

En effet, dès la septième minute de jeu, Saïfeddine Ayari n'a pas raté son tête-à-tête avec Ali Guesmi pour ouvrir la marque. Huit minutes après, Issam Dridi transforma imparablement le penalty accordé justement par M. Khaled Gouider. La douche froide des protégés de Nabil Tasco va être accentuée par un troisième but, œuvre de Fethi Kassem (37'). La défaite risquait d'être encore plus lourde après le repos et de se transformer en débâcle, ce qui explique les mots assez durs du coach hammam-lifois à la mi-temps. Ses hommes ont donc réagi en seconde période plus pour sauver la face que pour arracher une qualification. Antar Djamouni (70') et Rabii Bouzid (72') ont redonné certes couleur et espoir à leurs coéquipiers, mais c'était trop tard pour renverser la vapeur et priver les insulaires d'une qualification qu'ils ont largement méritée.