Tunisie: Coupe de Tunisie | Seizièmes de finale - Le CAB sans pitié !

Grombalia Sport n'a pas vu passer le train bizertin

Une nouvelle série de rencontres des 16es de finale de la Coupe de Tunisie était au programme d'hier. Et de toutes les explications au menu, une seule a opposé deux formations de D1. Il s'agissait du format entre le Stade Tunisien et l'AS Soliman remporté par les Stadistes. Cependant, si Dame Coupe ne répond à aucune logique, certaines équipes s'effondrent et d'autres se transcendent en abordant cette compétition. C'est justement le cas de l'ASD venu à bout des Verts du CSHL.

Les Verts cloués au pilori !

Les insulaires de l'ASD y ont cru dur comme fer. Ils passant au tour suivant grâce à l'efficacité des Seïfeddine Ayari, Fathi Kacem et Issam Dridi. Ce dernier n'ayant pas tremblé au moment de tirer un penalty. Tout aussi précieuse la victoire de Gafsa à Bousalem grâce à un but de Gaïth Zammal sur coup de pied de réparation. Et idem pour l'USM vainqueur de la Zitouna Chammakh suite à une réalisation in extremis d'Alaa Ben Romdhane. Quant à l'ES Métlaoui, il s'est contenté d'une courte victoire face à l'AS Oued Ellil où Oussema Boughanmi a libéré les siens. La victoire spectaculaire de ce tour est à mettre à l'actif du CAB, sans pitié face à Grombalia Sport, corrigé sur le score fleuve de (4-0). Rejaibi, Ounalli, Othman Saïdi et Mohamed Habib Yaken, sur penalty, ont fait le job. Pour le clou du spectacle, on a dû passer à « l'extra time » pour départager les acteurs de Aguereb-ASM, et aux penalties pour en découdre entre Rejiche et le CSS. En fin de compte, l'ASM est passé grâce à un but de Noureddine Chortani à la 107', endurance des Marsois oblige. Et le CSS doit quant à lui une fière chandelle à son portier Ben Hassan.