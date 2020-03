Tunisie: Le rotin - ce n'est pas kitsch !

Le rotin revient en force. Depuis quelques années déjà, il se retrouve parmi les dernières tendances, aussi bien dans les brocantes que dans les magasins de décoration. Authentique, chaleureux, naturel et inévitablement tendance, son aspect séduit énormément et se marie aux différents styles sans aucun problème. Focus sur la déco et le mobilier en rotin.

Depuis plusieurs saisons, des matériaux que beaucoup n'imaginaient pas voir revenir en déco se payent une tranche de popularité considérable. Le rotin et l'osier sont de retour sur le devant de la scène déco et se prêtent à toutes les excentricités. Les fibres naturelles ont toute leur place dans nos intérieurs. La décoration en osier et rotin a notamment connu un grand succès au cours du siècle dernier avec la culture «Tiki» des Etats-Unis jusque dans les années 1960 et durant les années 70, couplée aux fleurs imprimées et autres objets en macramé.

Le rotin est une matière exploitée depuis longtemps. Son utilisation remonte à l'Antiquité. Très apprécié pour son aspect rustique. Généralement, il provient d'une essence de bois asiatique ou tropical, à l'exemple du palmier. À l'origine, il était surtout utilisé comme mobilier pour l'extérieur, notamment pour le salon de jardin. Par la suite, il s'intègre avec classe à l'intérieur des maisons en s'associant aussi bien au style ethnique, qu'au style rétro ou encore à un style vintage. «Si on vous disait que le rotin atteindrait des sommets en déco, l'auriez-vous cru ? Le rotin avait bien perdu sa part de séduction pendant quelques années, et même nous designers, nous l'avons oublié. On le croyait démodé, voire carrément ringard avec ses accents «fifties» ou voire «eightees». Mais ce n'est pas vrai», assure Imen M, architecte d'intérieur. Elle continue : «Il y a quelque temps, le style scandinave prend le pas sur tous les autres styles. Nous avons cherché à habiller ce style avec d'autres matériaux doux et naturels... Le rotin offrait cette combinaison parfaite car il est vite adopté dans tous les intérieurs avec une élégance rare et une capacité à se fondre dans toutes les pièces». Pour elle, un salon en rotin, une chambre en rotin, un salon de jardin en rotin... ce matériau peut, tout simplement, s'inviter partout ! Il ne se déniche plus seulement en brocante, les enseignes déco aussi l'apprivoisent avec style. De nombreuses marques proposent ce matériau sous toutes les coutures... notamment le fauteuil en rotin.

Naturel ou teinté, le rotin donne du caractère à la décoration. Il apporte douceur supplémentaire, un charme plus rétro et un zeste de nature au décor. «Même si les tendances changent, elles n'éclipsent pas le rotin, bien au contraire, elles arrivent toujours à lui dénicher une place de choix. Fauteuil en rotin design que l'on pose sur un tapis berbère, miroir en rotin dans une salle de bains scandinave ou lit en rotin pour une chambre d'enfant résolument rétro, il s'incruste avec une grande facilité dans le décor», confirme Imen.

Comment intégrer le rotin dans son salon ?

Si vous ne deviez choisir qu'un seul élément en rotin dans la déco de votre salon, un joli fauteuil serait la meilleure option.

Un rocking chair en rotin apportera une touche cosy en plein dans la mouvance hygge surtout si vous l'associez à un plaid en fausse fourrure blanc cassé ou un coussin en tricot pastel. Si vous avez jeté votre dévolu sur une table basse en rotin, la bonne idée est de jouer sur les contrastes en la mariant à un canapé contemporain gris chiné aux formes rectilignes pour un mix and match réussi. Elle apportera une note authentique et naturelle dans un espace où la modernité est de rigueur. Pour marquer vraiment les esprits, misez sur une pièce forte dans votre salon. Une bibliothèque, par exemple, vous permettra de donner le ton à la déco de votre séjour. Pour jouer la carte vintage, n'hésitez pas à y exposer quelques objets chinés dans une brocante. Complétez le tout par un tapis berbère et un attrape-rêves accroché au mur pour un salon aux accents bohèmes.

Et dans sa chambre ?

Le rotin est un choix judicieux pour créer une ambiance cocooning et un brin rétro dans votre chambre. Le top de la tendance déco : une tête de lit en rotin qui apportera incontestablement une touche cosy à votre espace nuit. Une tête de lit en rotin mixée à une parure en lin aux teintes douces comme le rose pastel, le beige, le coloris sable et bien sûr le blanc qui mettra en valeur le tressage du rotin. Revenu sur le devant de la scène déco, le cannage est une bonne alternative pour introduire le rotin de manière subtile dans votre chambre. Tissage élégant laissant apparaître les fils de trame et les fils de chaînes, le cannage connaît ses heures de gloire au XIXe siècle avec la chaise bistrot.

Une table de chevet, une commode ou une armoire en cannage seront des valeurs sûres dans votre chambre. Une suspension en rotin dans la déco de votre chambre est aussi une belle option. Tressée, tissée ou en cannage, elle donnera des airs de vacances à votre pièce si vous optez pour un modèle en forme de chapeau et à la finition claire. A contrario, une suspension en rotin noir sera le comble du chic dans une chambre aux accents vintage. Pour votre éclairage, craquez pour une ampoule à filament et laissez tout simplement opérer le charme.

La salle de bains aussi

Un miroir en rotin n'a pas son pareil pour parfaire une salle de bains aux influences vintage. Grande tendance du moment, la superposition de miroirs aux formes différentes sera du plus bel effet dans votre pièce. Posez un miroir soleil et un miroir fleur en rotin au-dessus d'un meuble-vasque en bois pour offrir une touche rétro à votre salle de bains. Vous pouvez tout à fait associer vos miroirs en rotin à un meuble-vasque laqué blanc contemporain ou à un modèle aux lignes galbées à l'esprit classique chic : l'atout du rotin est de pouvoir composer avec tous les styles ! Côté rangement, une étagère en rotin sera parfaite pour ajouter une note bohème à la déco de votre pièce d'eau. De plus, les meubles en rotin de salle de bains ont l'avantage de résister à merveille à l'humidité. Pratique ! Si vous préférez introduire le rotin par petites touches dans votre salle de bains, misez sur une échelle décorative en rotin à la finition claire ou peinte en blanc. Elle vous servira à y déposer vos serviettes et «foutas» tout en apportant à votre espace une note naturelle et authentique.