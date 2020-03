Tunisie: Football / Les joueurs expatriés marquent encore des points - Piocher dans le vivier extranational

Pas une semaine ne passe sans qu'on apprenne qu'il y a un joueur d'origine tunisienne qui officie par ci ou par la. Quand on connaît le niveau modeste du championnat de Tunisie, on ne peut que se réjouir d'avoir une telle richesse et une pléiade de joueurs hors de nos contrées même si d'autres nations au style du jeu proche du nôtre connaissent des fortunes diverses sur ce point.

De tout temps, les joueurs expatriés tunisiens évoluant généralement en Europe ou dans le reste du monde ont constitué le socle vital en vue d'atteindre des performances de haute volée durant les échéances continentales et internationales. Les gloires du football tunisien, durant l'épopée de 2004 victorieuse de la Coupe d'Afrique des Nations tels Zied Jaziri, José Clayton ou Silva Dos Santos, tous deux brésiliens naturalisés tunisiens qui évoluaient en ligue 1 française, Hatem Trabelsi et Radhi Jaidi en Angleterre et Jawhar Mnari, Karim Haggui et Riadh Bouazizi pour ne citer qu'eux, ont écrit les lettres de noblesse du football tunisien durant cette période. Toutefois les joueurs locaux n'avaient pas démérité, loin s'en faut. On pourrait remonter jusqu'à la Tunisie de la génération 1978 avec Lahzemi Temime qui jouait à l'Olympique de Marseille en France et citer les années 1990 qui ont vu défiler Adel Sellimi, Jameleddine Limam, Faouzi Rouissi et Mehdi Ben Slimane dans le championnat de France ou de Belgique avec de petits succès.

Une réalité qui n'est pas près de changer qui consiste en la prospection, la convocation de jeunes talents hors de nos contrées jusqu'au jour où les jeunes pousses tunisiennes sauront faire valoir leurs atouts et tirer leur épingle du jeu. Même si certains joueurs qui évoluent en Europe sont issus des centres de formations tunisiens, la majorité d'entre eux sont des joueurs aguerris aux compétitions européennes. Wahbi Khazri, issu du centre de formation de Bastia, est l'illustration parfaite de la plus-value des joueurs de l'Hexagone par rapport à leurs compères du championnat local. Hormis deux ou trois clubs tunisiens pourvoyeurs de joueurs cadres pour la sélection nationale tunisienne, il faut recourir aux pépites de l'étranger. La dernière confrontation tuniso-libyenne du 16 novembre 2019, ponctuée par une victoire 4 buts à 1 des Aigles de Carthage sur les chevaliers du désert, est l'œuvre d'un doublé de Khazri et Seifeddine Khaoui, remplaçant de luxe à l'Olympique de Marseille, dauphin du PSG au championnat de France de Ligue 1. C'est peu dire sur la différence de niveau qui persiste entre le football hexagonal et tunisien.

Une liste qui s'allonge...

Les performances honnêtes d'Ilyes Skhiri avec le FC Cologne en Allemagne, Wahbi Khazri un ton en-dessous. Dernièrement, le revanchard Mohamed Amine Chermiti a empilé les buts avec le Mumbai Fc en Inde avec un total de six buts, accompagné de Mohamed Larbi, second Tunisien du club indien. Les dernières sorties de la Tunisie ont connu la première de Jeremy Dzudziak, joueur professionnel qui évolue à Hambourg, club divisionnaire en Allemagne, le jeune Hamza Rafia, pensionnaire de la Juventus Turin, qui continue de marquer des points comme il y a deux mois lors du nul sans but contre le Cameroun. Amor Laayouni en Norvège et toute la légion de joueurs en Arabie saoudite, du gardien Farouk Ben Mustapha, qui connaît des difficultés, à Saâd Beguir, restent aux avant-postes pour décrocher une place de titulaire avec le onze tunisien. Les Zamalkaouis Hamdi Nagguez et Ferjani Sassi accumulent les bonnes performances avec le dernier titre de supercoupe d'Afrique glané contre le champion d'Afrique actuel, l'Espérance Sportive de Tunis. Dylan Bronn retrouve des couleurs à Metz en France, lui le pilier en défense avec Yassine Meriah parti monnayer son talent en Turquie avec Kasimpasa.

A ce titre, la double confrontation fin mars contre la Tanzanie vaudra le détour pour jauger des aptitudes des joueurs expatriés tunisiens à accomplir de nouvelles prouesses sur l'échiquier continental. Rendez-vous est pris pour les dates des 23 et 31 mars. La Tunisie occupe la première place du groupe avec six points suite à sa victoire en terre équato-guinéenne par la plus petite des marges grâce à un but de l'inamovible playmaker de la sélection nationale, Wahbi Khazri.