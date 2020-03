Tunisie: Handball | Nationale A - Play-off (5e journée) - Sakiet Ezzit piège de nouveau l'EST !

L'équipe sfaxienne est-elle devenue la bête noire des «Sang et Or» ?

Coup de tonnerre, samedi dernier, dans les milieux handballistiques du pays qui ont été durement secoués par la sensationnelle nouvelle parvenant de Sfax et faisant état de la défaite de l'EST à Sakiet Ezzit. Pour la plus large frange des mordus de la petite sphère, il s'agissait là d'un bobard, d'un absurde «on dit» dont raffolent les Tunisiens sur les réseaux sociaux. Non, messieurs, l'information a été vite authentifiée et confirmée, avec, en sus, ce détail croustillant, à savoir que les «Sang et Or», menés au score et curieusement trop brouillons, ont dû. ..harceler les arbitres et crier à l'injustice !

Peine perdue car, au fait, ni leurs joueurs ni leur banc n'étaient capables de mater la furia d'un ensemble local admirable de témérité et de réussite offensive. Au coup de sifflet final, explosion de joie dans le camp sfaxien et consternation dans celui des visiteurs qui n'en revenaient pas. Eux qui étaient appelés au rachat après leur dernière déconvenue de Sousse. Eux qui ont, depuis, juré de ne plus trébucher et même de. .. corriger Sakiet Ezzit !

L'absence sur le banc de Selim Zhani, Mourad Settari et Houssem Hmam, tous suspendus, est, à notre sens, une excuse qui ne convainc que ceux qui la mijotent pour se dédouaner et masquer un malaise plus profond qu'on ne le pense. Et pourtant, on l'a dit et redit sur ces mêmes colonnes : Sakiet Ezzit n'est plus une proie facile et peut même surprendre des formations plus fortes qu'elle.

Les Espérantistes viennent donc de l'apprendre --encore une fois-- à leurs dépens, sans se rappeler, un instant, que ce même adversaire leur a piqué la dernière Coupe de Tunisie et les a contraints au partage des points lors du championnat écoulé. L'histoire étant un éternel recommencement, Sakiet Ezzit est-elle devenue la bête noire de l'EST ?

Ksour Essef à l'honneur

Egalement avertie, l'ASH a fait la sourde oreille, en prenant son déplacement à Ksour Essef pour une excursion. Et la virée de s'achever par une défaite proprement humiliante. Qui l'eut cru ? El Makarem de Mahdia a connu le même sort à Tunis face à un CA survolté, alors que le leader étoilé n'a, comme prévu, fait qu'une bouchée de son voisin mokninois.

Résultats

CSSE-EST : 32-30

CSKE-ASH : 33-29

CA-EMM : 34-24

ESS-SCM : 30-20

Classement

1/ ESS 31

2/ EST 26

-/ ASH 26

4/ CA 21

5/ CSSE 20

6/ CSKE 19

7/ Emm 18