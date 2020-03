Tunisie: Entre réel et virtuel, les relations en évolution

Dans les années 2000, avec l'émergence des nouvelles technologies de communication, notamment l'apparition de l'Internet et de différentes plateformes de tchat, (mirc, yahoo, messenger, skype... ), les personnes désireuses de faire des rencontres, échanger, s'ouvrir sur le monde et connaître d'autres personnes de culture et de civilisations différentes, s'orientent vers ces sites et passent des heures à parler et discuter.

Avec l'arrivée du réseau social Facebook en 2009, les choses ont pris une autre tournure. Ce réseau social plus sérieux et officiel est devenu dès lors un moyen de rencontre dating. Facebook permet aux individus de rester en contact avec leurs proches, de discuter avec leurs amis vrais ou virtuels et même de récupérer leurs ex ou faire de nouvelles rencontres sérieuses, qui mèneront au mariage.

Confidentiel, l'échange entre deux personnes peut se faire dans la discrétion; d'ailleurs, en 2018, facebook a même lancé un «facebook dating», un site de rencontres pour les célibataires afin de les aider à trouver l'amour et à faire des connaissances sérieuses avec des personnes réelles qui mènent au mariage.

En aidant les gens à établir des relations, en regroupant les personnes qui partagent les même intérêts et passions, le réseau social se veut désormais comme un moyen de communication qui donne un regard réel et authentique sur la personne qu'on veut contacter, en vue d'une rencontre sérieuse qui mènera probablement à un mariage.

D'ailleurs, les histoires réussies dans ce sens ne manquent pas. Les personnes qui ont trouvé le grand amour de leur vie via le réseau social facebook sont nombreuses. On note, également, que ce réseau élargit bel et bien les horizons des rencontres. Il n'est pas rare d'entendre parler d'une histoire d'amour née sur ce réseau et qui a abouti à une union réelle entre deux personnes qui n'appartiennent pas à la même communauté, à la même ville, au même pays et qui sont de nationalités différentes.

Facebook est un réseau social très tendance aujourd'hui pour les rencontres. Pour plusieurs internautes, il permet en effet de rapprocher les personnes qui partagent le même centre d'intérêts et de nouer des relations dans la discrétion et l'authenticité. A la fois virtuel et vrai, ce réseau est considéré par certaines personnes comme lieu idéal pour rencontrer l'âme sœur et pourquoi pas commencer une vraie histoire amoureuse dans le monde réel.