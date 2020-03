Tunisie: La JSK n'est plus que l'ombre d'elle-même - Défense de bien jouer !

Des défaillances en cascade ont précipité la chute des Aghlabides.

Faible production de l'escouade de Mhamdi face au CA. Ce dernier a essayé plusieurs formules en défense sans résultat. Face au CA, les supporters espéraient un regain de vitalité, notamment avec la reprise de Bacha aux côtés de Dahnous et Ammar en défense. Toutefois, ce trio a été pris d'assaut dès l'entame de la rencontre, et à Kassab de profiter d'une mauvaise relance pour adresser un tir foudroyant dans les filets de Frioui (3'). Les Aghlabides ont été touchés moralement, et la réaction n'a pas suivi. En clair, les Bouguerra, Salhi et Ragoubi n'ont pas réussi à déstabiliser l'arrière-garde clubiste. Par contre, les camarades de Ben Yahia ont fermé les issues grâce à leur métier. Par la suite, ils se sont infiltrés dans les brèches grâce aux Khéfifi , Bassirou et Sahli. Ce dernier a profité d'un mauvais placement défensif pour creuser l'écart. Malgré l'entrée de Bouazra et Hamza par la suite, les Aghlabides n'ont pu déstabiliser une défense clubiste solide. Salhi était isolé en attaque et ses efforts n'ont pas été soutenus par les Bouguerra et Hamza. Ragoubi a failli marquer mais son tir a été dévié par le gardien. En revanche, Ahmed Khélil a trompé Frioui suite à un effort individuel.

Quand les locaux capitulent !

Un des facteurs qui a précipité le revers de la JSK est l'instabilité du onze type. Le staff technique a varié les formules et a lancé plusieurs éléments sans toucher au but. Mêmes déchets techniques, absence d'enchaînements, de dédoublements et de combinaisons. A cela s'ajoute le blocage mental que le coach impute à bon nombre de joueurs.

Et à l'entraîneur adjoint Lassaâd Chriti d'expliquer : «L'équipe manque de confiance. La fragilité psychologique est manifeste. Nous avons besoin de confiance. Les dirigeants et les supporters doivent soutenir les joueurs pour dépasser cette traversée du désert».