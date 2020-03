Tunisie: Néfissa Nakhli, Ancienne femme d'affaires et actuelle responsable dans plusieurs associations - Un précieux don pour le contact humain

Après une vie active intense, au cours de laquelle elle a conduit, avec brio, plusieurs affaires, puis plusieurs années à participer à l'éducation de certains de ses petits-enfants, la voilà se lancer corps et âme dans la vie associative au service des autres.

Se reposer ? Voilà une idée qui n'a jamais frôlé l'esprit de Néfissa (Précieuse). L'idée de penser à ses intérêts les plus personnels, aussi et avec cette dernière, celle de baisser les bras devant une difficulté ou un problème.

Du haut de ses 75 ans, elle continue, en effet, de se dévouer, avec plaisir et enthousiasme pour sa famille, qui est en train de s'agrandir, mais aussi pour ses proches, ses voisins, ses amis et d'une façon générale pour ses concitoyens.

Au sein d'une association pour la valorisation du patrimoine, hajja Néfissa Nakhli fit ses débuts, par ailleurs très convaincants en tant que coordinatrice générale d'une action, pour devenir un peu plus tard présidente du comité fondateur d'une association sur le point de démarrer. Depuis quelques jours, elle fait partie d'un groupe qui se prépare à créer une association pour le développement.

Des rêves pour notre pays, elle en a. Ils sont tous ou presque orientés vers la femme et les moyens susceptibles d'augmenter ses capacités intellectuelles et matérielles de façon à ce qu' elle puisse réaliser son autonomie et son épanouissement.

L'un de ses rêves consiste à créer un centre de formation en couture au profit de la gent féminine rurale. Les machines sont là, c'est elle qui les a mises à la disposition du projet. Il reste donc le local et les formatrices. L'association en gestation s'en occupera.

Une vie active précoce

Toujours calme et souriante, Néfissa, par ailleurs cuisinière de talent, est une femme battante et déterminée. Serviable à n'en plus finir, elle sait aussi commander sans le faire sentir. Et c'est ce qu'elle faisait lorsqu'elle avait efficacement dirigé ses affaires pendant presqu'un quart de siècle.

Aujourd'hui, elle trouve un immense plaisir à se rappeler et à raconter ses multiples prouesses et ses grandes performances dans lesdits domaines, mais elle est encore plus heureuse quand elle raconte les succès de ses enfants et de ses petits-enfants.

Ayant très peu fréquenté l'école, Néfissa a pris sa revanche en faisant en sorte que les siens deviennent de vrais mordus du savoir. Elle a même aidé son mari à reprendre ses études pour passer en quelques années du statut d'instituteur à celui de professeur universitaire.

C'est, en fait, l'une de ses plus grandes performances, car c'est grâce à son courage, sa sueur et son dévouement pour sa famille que son mari a pu mieux se consacrer à ses études et à ses recherches pour décrocher sans tracas son doctorat d'Etat.

Née à Kairouan, elle était l'aînée d'une belle fratrie et avait bénéficié d'une bonne éducation. Son père, épicier bien apprécié par ses clients pour sa rectitude, son amabilité et la qualité de sa marchandise, lui a appris ce que veut dire respect de la clientèle.

Et comme toutes ses semblables à l'époque, elle fut initiée à la couture et à la broderie tout en fréquentant l'école primaire. Toutefois, elle n'a pas été autorisée par son père à poursuivre ses études au-delà de la cinquième année, préparatifs au mariage obligent.

A l'âge de 12 ans, on célébra ses fiançailles, puis à 15 ans son mariage, et Néfissa vécut ses premières années en tant qu'épouse et mère au sein de sa belle-famille. Là, elle put se perfectionner à la couture et à la broderie, et participer ainsi à améliorer les revenus de son foyer. Un jour, elle prit les devants et vendit ses bijoux pour s'acheter une machine à coudre. Ainsi commença sa vraie vie active. Plongé, pourtant dans sa vie professionnelle et associative, son mari l'associait à ses activités, en lui demandant systématiquement son avis et en l'emmenant avec lui à certaines de ses activités associatives.

C'est au cours de ces moments-là qu'il lui confiait souvent sa profonde tristesse de n'avoir pu terminer ses études supérieures et d'avoir été obligé, entre autres parce qu'il était orphelin lorsqu'il était tout jeune enfant, de s'engager dans la vie active.

Pragmatique, courageuse et débrouillarde, elle décida un jour de rompre ce cercle vicieux un peu défaitiste dans lequel se débattait son mari. Elle fit tout pour le convaincre de s'établir à Tunis et l'assura de son soutien financier, en promettant de ne pas laisser sa machine chômer.

Ainsi, et à l'âge de 25 ans, elle inaugura une nouvelle vie qui comprenait également la charge de ses enfants, jeunes écoliers, qui devaient s'adapter rapidement à un nouveau milieu plus complexe. Ce qui n'avait rien d'une sinécure.

Elle commença à travailler dur pour faire face à sa nouvelle situation, de façon à éviter à son mari tout souci pouvant freiner sa vie active et studieuse. Elle se dévoua à tel point qu'elle put économiser un petit pactole. Cela lui permit d'acheter, moyennant un crédit, une petite villa dans la banlieue sud de la capitale.

Et la porte des affaires s'ouvrit

Une autre vie attendait Néfissa lorsqu'un ami de sa famille, industriel du textile de son état, lui proposa de devenir l'un de ses agents commerciaux. Sans quitter sa machine, du moins au début, elle se lança tout de suite dans le commerce en tant que représentante dudit fabricant, cela tout en préparant son permis de conduire.

Trois années plus tard, au cours desquelles elle a bossé à fond, elle se retrouva en train de gérer le portefeuille, tenez-vous bien, de sept industriels à la fois, chacun d'entre eux avait une ou deux spécialités et, elle, une large gamme de grossistes et de propriétaires de grandes marques de prêt-à-porter.

Cela lui permit de maîtriser les ficelles de ce grand marché qui, à la fin des années 1970, se développait à merveille. Et c'est à ce moment-là qu'une idée commença à germer dans sa tête, lancer sa propre affaire de prêt-à-porter.

Sans hésiter, elle entreprit des études afin de décrocher un diplôme de couture, capable de l'aider à avoir accès à un bon crédit. Le précieux document en poche, elle s'engagea alors, avec la ferme volonté de réussir, dans la confection. Elle s'acheta, ainsi, une dizaine de machines perfectionnées ainsi que tout le matériel nécessaire.

Tout marcha à merveille et elle put en très peu de temps s'affirmer sur le marché et même lancer sa propre marque. Ses affaires prospéraient grâce à sa passion pour son métier mais aussi grâce à ses qualités humaines et morales.

Imaginez que pour bien effectuer ses dépenses par chèque et pour ne pas courir le risque de se tromper, elle s'arma d'un carnet dans lequel elle se fit écrire, en toutes lettres, les nombres les plus compliqués et finit par apprendre par cœur leurs orthographes.

Son capital confiance et la qualité de ses produits, d'une part, et les incessantes innovations dont elle était l'auteur, d'autre part, ont fini par lui permettre d'agrandir son affaire. A côté de ses lignes de prêt-à-porter, ensembles pour dames, jogging, manteaux classiques, elle se lança dans la confection des vêtements de travail et put rafler les marchés de plusieurs grandes entreprises publiques, y compris la société éditrice de notre journal.

Entretemps et au milieu de l'année 1985, elle fut victime d'un très grave accident de la circulation qui la plongea deux semaines dans le coma avec des côtes brisées et la rate de perdue.

Son rétablissement fut rapide et son rythme de travail le devint aussi, à telle enseigne qu'elle put créer un second atelier, cette fois-ci à Kairouan. Cela l'obligea à faire la navette entre les deux villes, deux fois par semaine environ.

Quelques années plus tard, elle se lança dans la vente en gros des articles de prêt-à-porter et ses affaires continuaient de prospérer. Néfissa connaîtra alors à fond les principales routes du pays, et que de nuits elle passa au volant de sa camionnette pour livrer sa marchandise ou s'approvisionner auprès des fournisseurs.

Un incident malheureux mit, hélas, un jour fin à son enthousiasme. Victime de la criminalité d'une bande qui épiait ses déplacements, elle se fit voler son sac à main. Le sac contenait entre autres une belle somme d'argent, son chéquier et le passeport de sa fille.

Parmi les malfrats, il y avait une jeune fille qui se fit passer pour la fille de notre femme d'affaires, et grâce au passeport en question, elle utilisa le chéquier subtilisé. Elle causa alors de vrais dégâts à la victime.

Non seulement Néfissa perdit les sommes libellées par ses clients par chèques, mais elle a dû rembourser tous les chèques émis en son nom par ladite criminelle. Un coup dur financier qui convaincra la dame à quitter le monde des affaires pour se consacrer à sa famille, car elle a dû vendre une bonne partie de ses biens.