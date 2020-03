Sénégal: Covid-19 - Macky Sall appelle au calme et à la sérénité

Dakar — Le chef de l'Etat sénégalais, Macky Sall, a appelé ses concitoyens au calme et à la sérénité après l'annonce lundi de la détection d'un cas suspect de coronavirus sur le sol sénégalais.

"Les services de santé sont en train de prendre en charge le patient en question suivant la procédure recommandée par l'Organisation mondiale de la santé.

J'appelle au calme et à la sérénité. J'invite la presse à nous accompagner dans cette phase critique", a-t-il déclaré lors du Conseil présidentiel consacré à l'épidémie du coronavirus (Covid-19).

Les autorités sénégalaises ont, au cours de ce conseil présidentiel d'urgence, annoncé la présence d'un cas suspect de coronavirus (Covid-19) dans le pays. Il s'agirait d'un individu de nationalité étrangère, selon plusieurs sources.

Le Chef de l'Etat a également appelé les populations à la " vigilance", soulignant que le pays était " prêt" à faire face à cette situation.

"Nous faisons aujourd'hui entièrement confiance aux services de santé et aux personnels de santé, qu'ils ont prouvé par le passé et continue à prouver leur savoir-faire. Ils (les agents) sont restés mobilisés dans la prévention, la riposte et le suivi de l'épidémie", a fait valoir Macky Sall.

Il a dans le même temps appelé les sénégalais à suivre les consignes des services de santé, des services de sécurité entre autres, non sans inviter tous les acteurs à poursuite le travail de coordination des interventions dans le cadre du renforcement de l'alerte, et de la fonctionnalité du dispositif H24.

Le président de la République a indiqué que l'Etat va dégager les moyens. Il ainsi demandé au Comité de riposte d'asseoir la coordination optimale des activités de sensibilisation.

"Si on doit mettre en quarantaine, on le fera. Si on doit interdire des manifestations, on va les interdire", a-t-il poursuivi, tout en soulignant que ces mesures devraient reposer sur des consignes sanitaires.

Le président de la République a validé le plan national de riposte du Covid-19, d'un coût de plus d'un milliard et demi de francs Cfa.