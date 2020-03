Angola: Georges Chikoti prend ses fonctions ce lundi à Bruxelles

Luanda — L'ancien ambassadeur angolais en Belgique, Georges Chikoti, prend ses fonctions ce lundi, à Bruxelles, en tant que secrétaire général du groupe Afrique, Caraïbes et Pacifique (ACP), pour un mandat de cinq ans.

Georges Chikoti, qui remplace le Guyanais Patrick Gomes, sera chargé d'assister le Conseil européen et le Conseil de l'Union européenne, en plus de contribuer à l'organisation et à la cohérence des travaux du Conseil et de l'exécution des programmes.

Lors d'une réunion avec des représentants de la Chambre de commerce belge, luxembourgeoise et ACP, le diplomate angolais a déclaré qu'il avait l'intention de transformer le groupe ACP en une institution forte, capable de travailler en solidarité, afin d'améliorer les conditions de vie de la population des 79 pays membres.

Le Groupe ACP s'intéresse à la coopération européenne avec les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) établie par l'accord de Cotonou (Bénin), 2000, qui est considéré comme le plus complet entre l'Union européenne (UE) et les pays en développement.

Georges Chikoti, premier Angolais à occuper un poste de premier plan au niveau de l'ACP, est titulaire d'une maîtrise en géographie économique et d'un diplôme en relations internationales de l'Université d'Ottawa, au Canada.

En Angola, il a assumé les fonctions de vice-ministre des relations extérieures en 2010 avant de devenir titulaire de ce portefeuille, tâche qu'il a exercée jusqu'en 2017.

En 2018, il a été nommé ambassadeur d'Angola auprès de l'Union européenne, du Royaume de Belgique et du Luxembourg.