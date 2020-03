Sénégal: L'Apr dans la tourmente aux parcelles assainies - Une assemblée générale sanctionnee par deux résolutions

Deux résolutions issues d'une seule assemblée générale. C'est ce que la coordination de l'Alliance pour la République des Parcelles assainies a fait hier, dimanche. La première résolution dont on ignore le ou les signataires récuse le ministre des affaires étrangères, Amadou Bâ.

La seconde, envoyée par le représentant du Cojer, Moustapha Cissokho plaide pour la création d'un collège de responsables pour la redynamisation, l'animation et la massification du parti au niveau local. Un avant goût de la bataille pour la Présidentielle 2024 est déjà en marche.

La coordination de l'Alliance pour la République est dans une tourmente. C'est le moins que l'on puisse dire.

En assemblée générale hier, dimanche 1er mars, les camarades de Moustapha Cissokho (responsable des jeunes), en présence de Mamadou El Hadji Ly (responsable des cadres), le député Aliou Badara Diouf, Mbathio Niakhasso mais aussi le ministre d'Etat, Mbaye Ndiaye, invité, ont reconnu que le parti du Président de la République Macky Sall, est dans une profonde léthargie. Toutefois, une chose inédite s'est produite dans la ou les résolution(s).

Sud Quotidien a d'abord reçu un communiqué dans lequel, la Coordination de l'APR des Parcelles assainies, accuse le ministre des Affaires étrangères et des sénégalaises de l'Extérieur, Amadou Bâ de tous les pêchés d'Israël avant de déclarer sa destitution et en saisissant par la même occasion le secrétaire exécutif national afin qu'il procède de la même sorte.

Quelques minutes, plupart, le coordonnateur du Cojer de Parcelles assainies que nous avons joint au téléphone, pour être édifié sur la véracité de l'édit partagé dans les réseaux sociaux et surtout son authenticité, soutient qu'ils (Cojer) ne sont pas l'auteur de cette résolution et qu'il allait lui-même envoyer le communiqué final qui a sanctionné leurs travaux.

Dans ce dernier, on ne parle point de Amadou Bâ. Les organisateurs de cette assemblée générale disent juste avoir constaté «une démarche fractionnaire a fini d'opposer des militants fidèles aux idéaux fondateurs de l'Apr à d'autres», d'avoir aussi constaté avec «avec regrets que la coordination ne travaille plus au renforcement du parti» mais tente plutôt «de liquider tous les militants qui revendique sa fidélité à l'Apr et au Président Macky Sall».

Par conséquence, la coordination APR des Parcelles décide de la mise en place d'un collège de responsables pour la redynamisation, l'animation et la massification du parti au niveau local et invite les responsables, militants et toutes les instances locales de l'Apr des Parcelles Assainies à s'unir pour une nouvelle dynamique afin de relancer le parti.

Qui a alors rédigé la première résolution et dans quel but ? Si cette résolution a bel et bien sanctionné les travaux, qu'est ce qui explique cette volte-face ?

Les jours à venir, nous édifieront. Surtout que Mbaye Ndiaye a non seulement réitéré ses propos sur l'éventuelle candidature de Macky Sall pour un troisième mandat. Mais aussi, le ministre d'Etat a surtout parlé de «trahison» sans toutefois citer des noms.

Toumany Diallo apporte un démenti

«Il n'a jamais été question de destituer Amadou Bâ de son poste de Coordinateur Apr - PA car j'étais le seul proche de Amadou Bâ qui a assisté à l'AG et pris la parole bien que non invité. C'est un coup monté qui est orchestré par Mbaye Ndiaye.

En réalité, lors de sa prise de parole, Mbaye Ndiaye a laissé entendre que le Coordinateur est nommé uniquement pour les élections et après les échéances, il devient un simple responsable de la localité.

Il a tenu cette déclaration devant un nombre insignifiant de militants de l'Apr, sans en informer le Coordonnateur légal. Donc, c'est Mbaye Ndiaye et ses affidés qui ont tout orchestré contre le ministre Amadou Ba.

Je voudrais préciser, à cet effet, que la destitution d'Amadou Bâ de ce poste revient à celui qui l'a nommé, en l'occurrence Président de la République S.E.M Macky Sall.

Je confirme que le ministre Amadou Bâ demeure et reste le COORDINATEUR incontesté et incontestable des Parcelles Assainies et les prochains jours nous édifierons».