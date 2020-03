Ile Maurice: Intervention en Inde - Isabelle Bangard, 41 ans, est à court d'argent

L'hôpital de New Delhi, en Inde, risque d'interrompre les traitements d'Isabelle Bangard, 41 ans, à partir du lundi 2 mars si ses proches ne règlent pas la facture. À hier, celle-ci s'élevait à plus de Rs 500 000.

Les malheurs de la quadragénaire, une habitante de Roche-Bois, ont débuté en décembre. Elle ne se sentait pas bien et, après plusieurs va-et-vient à l'hôpital SSRN, elle a finalement été hospitalisée et a subi une intervention chirurgicale. «So sak la bile ti pe malad» confie son époux Eric. Mais l'opération n'a pas arrangé les choses, et sa santé ne s'est pas améliorée. «So vant ti pe vinn gro. In al trouvé bann la bil la ti p koul dan so vant. Elle a même passé un jour dans le coma» poursuit Eric, désemparé.

Depuis deux mois environ, la jeune femme ne peut plus marcher et ne mange plus. Le personnel hospitalier a effectué plusieurs autres analyses et a fait comprendre à la famille d'Isabelle Bangard qu'il faillait qu'elle se fasse traiter en Inde car il n'était plus possible de la soigner à Maurice.

Le 18 février dernier, elle s'est envolée pour la Grande Péninsule. Le ministère de la Santé a octroyé une allocation de Rs 500 000 à la patiente, et la somme a vite été engloutie par les frais médicaux et les billets d'avion.

Isabelle Bangard est loin d'être guérie. Elle doit encore subir un by-pass et régler une complication au foie. Elle a besoin de plus de Rs 500 000 pour poursuivre le traitement. «Isabelle a sombré dans le coma pendant cinq jours pendant qu'elle était hospitalisée. Son état est toujours critique» avance son époux. De plus, les quatre enfants de la patiente ne cessent de la réclamer.

Les proches d'Isabelle et Eric Bangard lancent un appel à la solidarité des Mauriciens. Le numéro de compte pour venir en aide à Isabelle Bangard est le : MCB 000447519433