Gabon: " Shoke " - La première collaboration internationale de Sly'a

Sly'a partage son nouveau titre " Shoke " avec une figure de proue du RN&B made in Tanzania, du nom de Lulu Diva.

Sly'a a profité de son séjour tanzanien pour surprendre ses fans en sortant le titre " Shoke ". Une nouveauté qu'elle partage avec l'artiste tanzanienne, Lulu Diva. Cette dernière cartonne en Tanzanie et dans plusieurs autres pays de l'Afrique de l'Est, avec des titres comme Give It To Me, Amezoea, Mapopo et bien d'autres. En terme de succès dans la région de l'Afrique de l'Est, elle est la version féminine du célèbre artiste Tanzanien, Diamond Platnumz.

" Shoke " est aussi dansant que le précédent titre de Sly'a " Na'Ndè ". La nouvelle bombe sonore de la protégée de Yes May, parle d'amour et d'envie. Pour cette collaboration Sly'a est restée fidèle à son style : le chant en langue YiPunu. Cette originalité suscite un intérêt particulier pour les Tanzaniens, qui découvrent une langue d'Afrique autre que le Swahili. Le titre " Shoke " annonce la sortie d'un maxi single, qui a des chances de se muer en album au vu des nombreux singles qui font rayonner l'artiste. On pense notamment aux titres Appelle moi, Mbongu et Na'Ndè.

La vidéo de la nouveauté de Sly'a est disponible depuis le vendredi 28 Février. Il est une collaboration qui va peut-être lancer la carrière internationale de la sociétaire du label AFJ Productions, de Frédéric Gassita.