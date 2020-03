Gabon: La Nationale 3 - Réhabilitation de l'axe Mikouyi/Carrefour Le Roy

Travaux de réhabilitation de la nationale 3, route économique ont été lancés par le gouverneur de l'Ogooué-Lolo, Marie-Françoise Dikoumba. Lesdits travaux sont réalisés par le collectif des forestiers exploitant dans la province.

La forte pluie qui s'est abattue sur l'axe Mikouyi/Carrefour le Roy n'a pas douché la détermination de Marie-Françoise Dikoumba et le collectif des forestiers exploitant de la province, à lancer officiellement les travaux. Lesdits travaux consistent à réhabiliter la Nationale 3, voie économique, partant du Carrefour Mikouyi à celui de Le Roy. Les grands acteurs de cette initiative ne sont autres que le Collectif des forestiers exploitant de l'Ogooué-Lolo, en témoigne leur porte-parole.

Il faut contribuer à améliorer la libre circulation. C'est pourquoi, le Collectif des forestiers, de commun accord, a décidé de donner un autre visage à la route. « Nous ne pouvons pas accepter parce que nous avons investi des moyens importants. Vous avez vu la quantité des machines qui été mise à disposition. Ce n'est pas rien, ça coute de l'argent. Nous n'allons pas accepter que nos efforts soient réduits à néant par le passage d'un camion qui est négligeant, qui veut forcer le passage sous la pluie. Nous pensons que la solution, c'est remettre en place les barrières de pluie comme ça existait dans le passé » propose-t-il.

A l'endroit du Gouverneur et d'autres autorités provinciales, le Collectif a fait des positions pour débuter les travaux dans les plus brefs délais. « Nous nous sommes mis d'accord pour pouvoir construire ces barrières de pluie ». Le porte-parole pense qu'au carrefour Mikouyi (entre Koula-Moutou et Lastoursville), c'est très simple. Il souhaite installer rapidement une barrière de pluie au carrefour le Roy. « Nous allons unir nos efforts pour la construire. Nous attendons beaucoup de madame le gouverneur et des autorités de forces de l'ordre qui sont là pour mettre en place des agents, pour la rendre fonctionnelle » conclut-il.

C'est à la satisfaction de Marie-Françoise Dikoumba, Gouverneur de la province de l'Ogooué-Lolo et bien d'autres autorités provinciales. Pour elle, cette action permet de maintenir les emplois, la vie sociale. Les travaux qui sont effectués ne bénéficient pas seulement qu'aux différentes entreprises, mais plus à la libre circulation des biens et des personnes, souligne-t-elle. « Nous saluons cette initiative aux noms du Président de la République, au Premier ministre et au ministre des Travaux publics. Nous ne pouvons que saluer cette initiative citoyenne » indique la première autorité provinciale.