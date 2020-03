Afrique Centrale: Gabon/Inde - Accord-cadre signé entre les universités

Libreville, le 1er mars 2020 - Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et du Transfert de technologies, Jean De Dieu Moukagni Iwangou, a séjourné du 24 au 27 février 2020 à Jaipur et à New Delhi en Inde à l'invitation de deux universités indiennes d'enseignement supérieur privé : l'université de Poornima et l'institut indien de technologie (IIT).

C'est accompagné des responsables des universités et grandes écoles du système éducatif d'enseignement supérieur public du Gabon, que le ministre Jean De Dieu Moukagni Iwangou a posé le cadre d'une coopération universitaire favorable aux deux parties.

Un accord-cadre a été signé entre l'université de Poornima et l'université Omar Bongo (UOB), l'université des sciences et de la santé (USS), l'université des sciences et techniques de Masuku (USTM), l'Ecole normale supérieure d'enseignement technique (ENSET), l'Institut national des sciences de gestion (INSG), l'Institut universitaire des sciences de l'organisation (IUSO) et l'Institut supérieur de technologies (IST) pour assurer des formations pour nos étudiants et renforcer les capacités de nos enseignants.

Par ailleurs, le Gabon a signé une lettre d'intention avec l'Institut indien de technologie (IITD), devant aboutir à la conclusion d'un accord, après examen par chaque établissement gabonais, du cadre de coopération envisagé.

Notons que ces deux accords sont la concrétisation des échanges avec les officiels indiens en marge de la participation du ministre Jean De Dieu Moukagni Iwangou en novembre dernier au 15ème Sommet international de l'enseignement supérieur sur le thème « L'enseignement supérieur, catalyseur d'une économie créative »