Gabon: Lambarene - Un lac rouge en plein marché Isaac

Le marché de Lambaréné, situé au quartier Isaac, est un lieu qui attire beaucoup de monde. Commerçants et clients se donnent rendez-vous dans une bonne ambiance. Mais seulement, certaines vendeuses sont embêtées par un trou qui s'élargit du jour le jour avec les abondantes pluies et forme un petit lac rougeâtre.

Nous sommes en plein marché d'Isaac de Lambaréné conduisant au débarcadère. Ici, l'offre et la demande se donnent quotidiennement rendez-vous. Commerçants et clients ont chacun son rôle à jouer. C'est de la bonne ambiance. Avec la situation socio-économique actuelle, les uns et les autres essaient de trouver leur compte. Mais seulement, beaucoup de vendeuses se plaignent de l'état de la route. Un nid de poule s'est formé en plein marché. « Ce trou a commencé, il y a plusieurs semaines. Personne ne fait cas. Il prend du volume chaque jour » confie une vendeuse exaspérée.

Ce trou, qui de jour le jour grossit, met mal à l'aise, les femmes qui exercent leurs activités commerciales. Pour elles, cette situation dégradante de la route, freine certains clients. « Il y a des clients qui ne viennent plus jusqu' ici à cause de ce lac qui se forme et prend du volume. Avec les pluies de ces jours, c'est plus grave. Nous aimons bien les lacs, mais avec celui qui se crée là, nous ne sommes pas d'accord. Les autorités municipales devraient voir ça de près » fustige une commerçante.

La municipalité de la ville du "Vieux Blanc" est interpelée. Ces femmes commerçantes, qui exercent au quotidien leurs activités génératrices de revenus, appellent à l'amélioration de leurs conditions de travail. Elles souhaitent que ce lieu où l'offre et la demande se tiennent par la main, soit davantage plus attrayant.