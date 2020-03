Gabon: Marie Catherine Mapaga - Un exemple de " fidélité " et de " loyauté "au PDG

Samedi dernier le PDG ( Parti Démocratique Gabonais ) a célébré le centenaire de Marie Catherine Mapaga à son siège de Libreville sis à Louis. Cette militante des premiers instants est restée dévouée au parti. Les mots " fidélité " et " loyauté " sont ceux qui définissent son engagement militant.

La fidélité et la loyauté sont des mots qui s'emploient facilement en politique. Mais, ils s'appliquent rarement dans un microcosme où les relations évoluent au gré des intérêts. Marie Catherine Mapaga, la militante Parti Démocratique Gabonais d'une des fédérations de l'Ogooué-Lolo est un exemple de " fidélité " et de " loyauté " comme on en voit rarement en politique.

En effet, cette militante est membre du PDG depuis sa création à Koula-Moutou en 1968. C'est en sa qualité d'animatrice principale du groupe " Missema " qu'elle va bâtir sa légende. Elle reste attachée au parti depuis sa création malgré les soubresauts qu'il va connaître. On pense notamment à l'avènement du multipartisme et à la disparition de son père fondateur, Omar Bongo.

« Les jeunes qui souhaitent s'engager en politique devraient s'inspirer d'elle. Et non de ceux qui mange à toutes les tables : un jour au PDG, un autre dans un parti de la Majorité Présidentielle et tout autre jour dans l'opposition » dit clairement un militant. Marie Catherine Mapaga est attachée au PDG comme aucun autre militant du parti. Il était donc tout à fait normale que le parti le lui rende en célébrant son centenaire. Au PDG les mots " fidélité " et " loyauté " sont ceux qui définissent le mieux l'engagement politique de Marie Catherine Mapaga.