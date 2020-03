Gabon: WOLEU-NTEM - " J'aime Oyem" gratifie les femmes des kits alimentaires

L'Association "J'aime Oyem" dans sa quatrième édition, a offert des kits alimentaires aux femmes du deuxième arrondissement de la commune. Elles étaient nombreuses a effectué le déplacement au domicile de l'honorable député Estelle Ondo, ce samedi 29 février dans la capitale provinciale du Woleu-Ntem.

Estelle Ondo et son association font preuve d'entraide et de solidarité. Aider les familles les plus démunies, les personnes les plus vulnérables et les mamans du troisième âge, sont entre autres missions assignées par l'Association "J'aime Oyem ". C'est dans cette optique qu'elle a offert, une énième fois, des kits alimentaires aux femmes venues nombreuses à cet effet. Ces kits sont pour la plupart composés de riz, de savons, de boites de conserves, d'huile, parfois de poissons et de poulets. « Nous avions eu pour vision, aider les personnes les plus vulnérables, des familles les plus démunies et les mamans du troisième âge. C'est un geste de solidarité, d'entraide » lance-t-elle.

Les kits alimentaires ont une fois encore, fait de nombreuses heureuses. Les bénéficiaires comme Remonde Nguema ont dit du bien de cette action, exprimé leur satisfaction et n'ont pas manqué d'en témoigner. « Je suis heureuse d'avoir reçu un kit alimentaire d'Estelle Ondo. C'est bien ce qu'elle fait pour les vieilles mamans que nous sommes. Elle a nos bénédictions. C'est une femme qui a le sens du partage » reconnait la bénéficiaire.

Parlant des micros finances, Estelle Ondo souhaite rendre les femmes plus autonomes. Elle veut lutter pour que celles qui exercent leurs activités génératrices de revenus soient aidées. « Je vois le travail qu'elles font. Je vois les difficultés auxquelles elles font face au quotidien dans l'exercice de leurs activités et surtout des difficultés pour avoir accès aux crédits. Elles sont courageuses. Je voudrais qu'elles vivent des revenus de leurs activités. C'est dans ce sens que J'aime Oyem a pris l'engagement de faire un dépôt garanti qui va vraiment soutenir ces femmes » soutient-elle. Le plus important, pour elle, c'est qu'elle veuille garantir à ces femmes, la possibilité d'avoir un crédit dans une institution financière.