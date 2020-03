Soudan: Le Premier ministre arrive à Kassala

Kassala — - Le Premier ministre, le Dr Abdallah Hamdouk et la délégation qui l'accompagne sont arrivés aujourd'hui dans la ville de Kassala pour une visite d'une journée dans l'Etat de Kassala.

Il a été reçu à l'Aéroport de Kassala par des Ministres du Gouvernement Fédéral, des Affaires Religieuses et des Dotations et de la Jeunesse et des Sports, le Wali de l'Etat de Kassala et des membres de son Gouvernement, des Représentants des Forces de la Liberté et du Changement (FLC) et des Composantes Sociétales de l'Etat de Kassala.

Au cours de la visite, le Premier ministre doit inaugurer un nombre de Projets de Service et de Développement et assister à la Signature de l'Accord de Réconciliation entre les Tribus Bani-Amer et Nouba.