Cameroun-Egypte - La mode, trait d'union de la coopération

Les richesses culturelles des deux pays ont été exhibées le week-end dernier à Yaoundé au cours de l'acte II du « Cameroon Fashion Design ».

Ambiance de carnaval le 29 février dernier à l'hôtel Hilton de Yaoundé, lorsque la troupe « Ismaïlia » monte sur scène pour faire savourer ses biscuits aux spectateurs. Elle avait un second rôle : celui de camper le public dans la dégustation culturelle inédite et métissée des richesses camerounaises et égyptiennes. Une mission qui s'inscrit dans le cadre de l'acte II de l'événement baptisé « Cameroon Fashion Design », tenu du 27 au 29 février dernier. Cette rencontre était placée sous le parrainage de la République arabe d'Egypte avec pour thème général : « Cléopâtre en pagne ».

Pour l'occasion, les invités de ce moment-mode organisé en partenariat entre le ministère des Arts et de la Culture et l'ambassade d'Egypte au Cameroun ont parcouru les lignes de vêtements inspirés des cultures égyptiennes et camerounaises. Ceci grâce à l'expertise des stylistes locaux et internationaux comme Angel, Samah Nabil, Heballah Shwky et Hamit Bichara Digui. On pouvait y voir des tenues de ville, des robes, des sacs et autres accessoires fabriqués à base de pagne, de soie, de mousseline. Plus encore, des strass, des fleurs, de la paille et du bois sont associés aux différentes textures qui sont par ailleurs agrémentées aux couleurs des nations africaines, en l'occurrence le vert-rouge-jaune du Cameroun.

Différentes créations qui démontrent la liberté artistique pour le bonheur des amateurs de mode. Les stylistes-modélistes ont dévoilé leurs talents divers sous le regard de nombreuses personnalités, parmi lesquelles le MINAC, Bidoung Mkpatt, l'ambassadeur d'Egypte au Cameroun, Medhat Kamal El Meligy, et l'épouse du Premier ministre, chef du gouvernement, Mme Grace Dion Ngute, par ailleurs Coordinatrice générale du Cercle des Amis du Cameroun (Cerac), représentant la première dame, Mme Chantal Biya. En outre, cette soirée culturelle était une occasion pour Evidence Media Group, porteur du concept « Cameroon Fashion Design » de remercier Mme Chantal Biya pour son appui à la réussite de cet événement. Ceci à travers un tableau baptisé : « Cléopâtre en pagne », offert à l'épouse du chef de l'Etat, présidente fondatrice du Cerac.

Outre le glamour illustré par ce défilé de mode qui refermait les activités de l'acte II de cet événement ouvert le 27 février au Musée national, une double soirée culturelle et culinaire a figuré parmi les activités. Ces dernières ont permis d'attester les efforts consentis par les deux pays. « Je suis très fier d'être associé à l'organisation de cette seconde édition de Cameroon Fashion Design qui est un événement pilote pour la culture camerounaise en cette année 2020. Car il peut engendrer d'autres festivités du même ordre », a apprécié l'ambassadeur d'Egypte, Medhat Kamal El Meligy.