Cameroun: Education entrepreneuriale - Comment monter une affaire

A l'issue d'un atelier international, une quarantaine de personnes formées dans la création d'emploi et bien d'autres techniques ont reçu leur certificat jeudi dernier à Yaoundé.

Ils sont une quarantaine de jeunes et adultes à avoir reçu des certificats de participation à l'atelier international sur l'éducation entrepreneuriale au Cameroun. Ceci via le Turning Risk Into Success (Tris), un programme innovant permettant aux acteurs d'identifier les différents problèmes que peut poser une entreprise. Au cours de cet atelier qui a duré deux jours, les apprenants ont reçu des apprentissages sur les différentes techniques pouvant les aider à monter des business plans et solliciter des fonds pour le financement des projets. Cette formation leur donne aussi des ficelles pour lancer une affaire et la réussir, mais aussi, comment présenter les résultats de son business lors d'une compétition.

Pour le ministre des Petites et Moyennes entreprises, de l'Economie sociale et de l'Artisanat (Minmeepsa), Achille Bassilekin III, qui a présidé la clôture de cet atelier jeudi dernier, cette session de formation n'est qu'une première étape des projets engagés dans ce secteur. Le Minpmeesa explique que dans le cadre de la réalisation du programme d'activités 2020 de son département ministériel, un accent particulier sera mis sur l'éducation entrepreneuriale.

Il sera question de former des coachs et des mentors sur dans le domaine. Selon le formateur Curtis Deberg, il est important pour les jeunes d'avoir des aptitudes de création d'entreprise. « Il faut qu'ils voient en chaque problème une opportunité qu'ils doivent saisir en y apportant des solutions définitives », ajoute-t-il. Une propension qui devra les aider à créer et à innover.

Déjà, au Minpmeesa, l'on parle d'un programme d'accompagnement basé sur l'éducation entrepreneuriale. « La clé de voûte de tout le dispositif c'est ce colloque international en perspective et où de nombreux spécialistes de l'éducation entrepreneuriale viendront aussi bien d'Europe, d'Amérique que d'Asie », explique Achille Bassilekin III. L'objectif final est d'identifier avec tous les acteurs des modules de formation qu'il faudra introduire dans les établissements scolaires à partir du primaire.