Gabon: WWF Gabon lance le projet "sécurisation de l'avenir écologique du Gabon" à Libreville

Financé par WWF Pays-Bas, ce projet sera réalisé avec le soutien technique d'une équipe du bureau régional pour l'Afrique appelé "African Ecological Futures". Ce projet vient en appui, au Plan Stratégique Gabon Emergent (PSGE) dans sa pilier "Gabon Vert", dédié à la gestion durable des ressources au Gabon. Pendant une journée, les participants des différents secteurs (administration publique, privée, la société civile) ont pu comprendre la portée du projet, le niveau de contribution de chacun, et les résultats attendus.

Le bureau WWF Gabon a lancé le 27 février dernier, l'atelier de sensibilisation et d'appropriation du programme "Sécuriser l'avenir écologique du Gabon". A l'ouverture des travaux, Marthe Mapangou, Directrice nationale WWF Gabon « ce que nous attendons de vous, c'est qu'ensemble nous réfléchissons à la meilleure façon de conduire ce projet, pour que ce ne soit pas un projet de plus pour le Gabon. Mais un projet qui contribue à la mise en œuvre du Plan Stratégique Gabon Emergent. Et de façon plus large, à la vision de développement durable du Gouvernement. Le Gabon s'est positionné comme un pays vertueux, qui considère ses richesses naturelles comme un atout. Mais un atout qui ne doit pas être bradé. Un atout qui doit servir aussi bien aux générations actuelles, qu'aux générations futures ».

Pour atteindre cet objectif de gestion durable du capital naturel, il faut des chiffres, des données, des modèles économiques, d'investissements viables. Pour la Directrice nationale WWF, il est important dans cet élan d'impliquer toutes les parties prenantes. Avant d'entrer dans les discussions et les travaux de groupe, les participants ont suivi certaines communications notamment, autour du programme "Gabon Vert", par un membre de l'administration publique, présentation du programme de sécurisation de l'avenir écologique, l'approche du programme par WWF et bien d'autres interventions qui ont enrichi les échanges.

Les travaux de groupe ont permis de mieux comprendre l'appréhension de chacun sur le programme, tout en créant une convergence d'idées pour des partenariats à venir. « L'idée qui a sous-tendu l'identification de ce projet c'était que les écosystèmes naturels contribuent en tant que support des activités économiques. Or, le support économique et comptable actuel ne prend pas en compte ces valeurs du capital naturel, ou la contribution des écosystèmes naturels comme la forêt à la production de la valeur économique. Il existe des outils qui permettent de comptabiliser la contribution du capital naturel et ce sont ces outils que nous voulons développer d'une part. Et d'autre part, suite aux consultations que nous avons eues avec le Ministère en charge des Forêts, le gouvernement nous a invité à proposer un cadre opérationnel pour la loi d'orientation sur le développement durable, à travers la proposition d'un cadre méthodologique pour le développement des crédits biodiversité » a expliqué Marthe Mapangou.

L'enjeu majeur pour le Gabon serait de financer la conservation, notamment avec le conflit pendant homme/faune. WWF Gabon, au sortir des travaux, va faire des suggestions aux directions générales de l'administration publique concernées conformément aux recommandations de l'atelier. Le site pilote de ce projet de valorisation du capital naturel sera à Gamba. Le projet vise à identifier une méthodologie pour calculer la valeur économique du paysage.

Après le projet pilote, WWF Gabon mobilisera plus de moyens pour évaluer la valeur globale du capital naturel du pays. Etant le partenaire technique de ce projet, le programme "African Ecological Futures" est une nouvelle approche pour relever ces défis et réaliser un avenir africain équitable et prospère. Il a été développé et est dirigé par un consortium mondial de partenaires puissants.