Congo-Brazzaville: Printemps des poètes 2020 - Chant de la parole par Gabriel Mwènè Okoundji

Dans le cadre des festivités du Printemps des poètes à Bordeaux, invitation est faite par le poète Gabriel Mwènè Okoundji à la découverte de ses mots, de ses poèmes, entre murmure, psalmodie et déclamation.

Jeudi 12 mars, dans une mise en espace poétique singulière, le poète congolais vivant à Bordeaux donnera lecture d'extraits de son œuvre poétique couronnée de nombreux Prix, parmi lesquels le Grand Prix littéraire d'Afrique noire, le Prix Benjamin Fondane ou le Prix Léopold Sédar Senghor.

A ce jour, certains de ses ouvrages sont traduits en anglais, espagnol, finnois, occitan, italien, et ont fait l'objet de plusieurs études critiques et adaptations au théâtre. Le ministère français de la Culture lui a décerné, en août 2018, le grade d'Officier de l'ordre des Arts et des Lettres.

La lecture sera précédée du vernissage de l'exposition « Sylvie Basteau, Gabriel Mwènè Okoundji, balade en poésie » et suivie d'une dégustation offerte par le Château Taillefer-Pomerol.

Plus tôt, dès le 4 mars, au même endroit, l'homme animera deux ateliers pour celles et ceux qui ont écrit un poème mais n'ont jamais osé le déclamer. A l'issue de ces travaux pratiques, s'ensuivront une lecture à voix haute, des moments de partage, d'échange, de réflexion et de réécriture : une exceptionnelle opportunité de mettre en voix les créations proposées.

Auditorium au Rez-de-chaussée

Bibliothèque Mériadeck

85, cours du Maréchal Juin

33000 Bordeaux

Téléphone : 05 56 10 30 00