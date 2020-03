Afrique: Espionnage - Dix-huit pays africains espionnés par la CIA et le BND

Dix-huit pays africains ont été espionnés pendant plus de 50 ans par la CIA et les services secrets allemands (BND) via la société suisse Crypto Ag.

Il s'agit du Congo, de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, de l'Angola, de l'Egypte, du Gabon, du Ghana, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, de la Libye, de Maurice, du Maroc, du Nigeria, de la RD Congo, du Soudan, de la Tanzanie, de la Tunisie et du Zimbabwe. Ces pays ont été espionnés pendant plus de 50 ans par la CIA et la BND via la société Suisse Crypto Ag. Les services de renseignements américains et Allemands ont intercepté des milliers de documents issus de ces pays, via les appareils de chiffrement de Crypto Ag. Les raisons : le poids économique de ces pays est jugé "stratégique et/ou pétrolie".

Pour cela, les Etats-Unis avaient besoin de soutirer des informations stratégiques de ces pays. De nombreuses représentations diplomatiques des pays ciblés ont ainsi, en toute discrétion, été "équipées" par la technologie d'espionnage développée par Crypto Ag. Ces informations ont été révélées par un consortium de médias dont The Washington Post, la chaîne de télévision allemande ZDF, et la radio-télévision suisse SRF, après plusieurs mois d'investigations.

Le Royaume-Uni, la Suisse et la Suède étaient au courant de cet espionnage et ont même bénéficié de renseignements de la CIA et du BND. Ce scandale révèle les lacunes des pays africains dans la protection de leurs données et de leur patrimoine. Ces services de renseignements profitent de l'imprudence des pays africains pour placer des algorithmes donnant accès à des informations stratégiques. Un espionnage qui se poursuit sans doute, alors même que des entreprises publiques, les institutions étatiques et militaires africaines continuent à bénéficier de "dons" en matériel informatique parfois piégés pour extorquer des informations de première main.