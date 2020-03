Congo-Brazzaville: Mois de l'Histoire des Noirs - Ateliers de développement de l'estime de soi enfants / ados

Pour le dernier jour du Mois de l'Histoire des Noirs célébré en l'occurrence au Canada, au Royaume-Uni et particulièrement aux États-Unis, l'association Enfants Mundo ouvre son premier atelier de conscientisation des enfants et adolescents

A l'occasion du Mois de l'Histoire des Noirs, littéralement Black History Month en anglais, l'association Enfants Mundo a invité, durant la matinée du samedi 29 février, le public parisien à son atelier destiné à booster l'estime de soi des enfants et adolescents de la communauté noire à travers les représentations positives de personnages méconnus ayant façonné leurs cultures.

Animée par l'écrivain, passionné d'histoire, Omowale Goussou, cette conscientisation était ouverte également aux parents et se tenait dans les locaux de « Juste Debout School », à Paris dans le vingtième arrondissement. Pour les Noirs à la recherche de leurs marques pour construire une société qui serait basée sur leurs valeurs propres, le public venu très nombreux s'est montré fort surpris et même édifié sur l'évocation de certaines inventions de savants noirs qui ont révolutionné le monde moderne mais qui, jusqu'alors, sont restées obstinément occultées par l'histoire officielle, et même ignorées par les Noirs eux-mêmes.

Entre autres, l'animateur de l'atelier a, par exemple, cité l'apparition du taille-crayon, inventé le 11 octobre 1867 par John L. Love ; le feu de signalisation (feu rouge) inventé le 20 novembre 1923 par Garett A. Morgan ou, plus près de nous, a fait découvrir Fatoumata Kebe, Africaine, vivant en France, astronome et astrophysicienne d'origine malienne.

En parallèle, l'écrivaine Nyota Kuumba Gasandji a présenté le Tome 1 de son livre sur l'Histoire des Africains de la Guadeloupe et de la Martinique. A l'appui d'une documentation scientifique fouillée, l'objectif de cet ouvrage est d'apprendre aux jeunes, en compagnie des adultes, les fondamentaux de l'Histoire des Noirs.

Sous forme de cahier d'apprentissage, il est question de renouer avec ses racines, de revaloriser les origines culturelles et de construire un écosystème de connaissances. « Connaître son passé c'est mieux avancer vers l'avenir », estime l'auteure.

Créée en 2018, l'association à but non lucratif Enfants Mundo a pour but d'assurer en Afrique et en Europe l'éducation des enfants et des jeunes filles. De par ses statuts, elle aspire à s'impliquer, outre dans leur éducation, mais aussi dans leur vie quotidienne afin de leur assurer un épanouissement durant leur enfance.

https://www.helloasso.com/associations/enfants-mundo