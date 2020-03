Congo-Kinshasa: CAF-C1-quarts de finale aller - Malango, bourreau de Mazembe face à Raja à Casablanca

Le TP Mazembe a été battu zéro but à deux, le vendredi 28 février, au stade Mohammed V de Casablanca au Maroc par le club local de Raja Athletic Club, en match aller des quarts de finale de la Ligue des champions d'Afrique.

Ancien buteur de Mazembe, Ben Malongo a ouvert la marque, à la 6e minute de jeu, de la tête sur une passe décisive de Fabrice Lwamba Ngoma, ancien milieu organisateur de l'AS V.Club de Kinshasa. Le défenseur Badr Banoun a marqué le deuxième but des Aigles du Raja à la 79e minute de la tête. Raja prend donc une belle option pour se qualifier en quarts de finale, même si Mazembe peut être renversant au match retour dans son temple de la commune de Kamalondo.

Pour cette rencontre, le coach Mihayo Kazembe, qui n'a pas retenu Trésor Mputu pour ce déplacement en terre chérifienne, a aligné Sylvain Gbohouo dans les buts, et dans le champ Tandi Mwape, Joseph Benson Ochaya, Kabaso Chongo, Djos Issama Mpeko, Christian Koffi Kouamé, Miché Mika revenu des blessures, Glody Likonza, Rainford Kalaba, Isaac Tshibangu et la pépite Jackson Muleka. L'entraîneur Jamal de Raja a pour sa part titularisé Zniti dans les perches, et dans le champ, Sanad Al Warfali, Badr Banoun, Ngah, Achchakir, Fabrice Ngoma Lwamba, Zrida, Arjoune, Hafidi, Rahimi et Ben Malango.

Le coach Pamphile Mihayo a procédé à des remplacements en deuxième periode. Patou Kabangu a pris la place de Miché Mika à la 56e minute, Thomas Ulimwengu a remplacé Rainford Kalaba à la 70e minute et Joël Beya a succédé à Glody Likonza à la 90e minute. En conférence de presse d'après-match, il a indiqué : « C'était un bon mach pour le Raja qui était au-dessus de nous dans le jeu. Félicitation au Raja même si rien n'est perdu. Au match retour, il y a des joueurs que nous allons récupérer. Nous allons tout mettre en œuvre pour nous qualifier à la maison. Avec l'avance de l'adversaire, nous savons que ce ne sera pas facile mais il n'est pas impossible de renverser la vapeur. Raja a marqué deux buts chez lui, nous pourrons marquer plus de deux buts chez nous. Ce sera notre défi. Quant à notre prestation, nous avons été en dessous de la moyenne. Nous ne nous sommes pas créé des occasions, beaucoup de déchets techniques dans le jeu vers l'avant. Nous étions incapables de sortir vite au moment où nous avions la possession. Tous les joueurs voulaient les ballons dans les pieds. C'était difficile ».

Coach de Raja, Jamal Sellami, a, pour sa part, noté : «Le plus important pour nous dans cette rencontre était de réaliser un résultat positif. Battre le TPM 2-0. C'est très bien mais pas décisif parce qu'il y a un match retour à jouer. En ce qui nous concerne, le fait d'avoir aligné des joueurs sans compétition nous a posé des soucis dans l'équilibre de l'équipe. D'ici une semaine, nous allons progresser surtout dans l'orientation de notre style de jeu. Dans l'ensemble, je suis satisfait de la prestation de mes joueurs ».

Katumbi mobilise pour la qualification...

S'exprimant en langue swahili à la famille Mazembe dans une vidéo postée sur le site web officiel du club, le président Moise Katumbi a exhorté à la discipline et surtout à la confiance dans l'équipe qui, à l'en croire, va se qualifier au match retour. «Nous avons perdu une bataille, mais pas la guerre. L'avantage de Mazembe, c'est de tomber ensemble et de se lever ensemble, je demande à tous de nous lever ensemble. L'adversaire n'est pas une équipe spéciale. Ne cherchons pas le bouc émissaire pour la défaite. On en parlera après notre qualification. Soyons nombreux au match retour pour soutenir l'équipe. Qu'on accepte tous la défaite, Mazembe est une famille très disciplinée... Certes, la défaite nous fait tous de la peine. Je vous demander de ne blâmer aucun joueur. Ce jour-là, soyons tous dans nos couleurs, nombreux, l'impossible n'est pas Mazembe. Nous avons une bonne équipe, et il y aura un miracle chez nous. La défaite fait partie du passé, l'avenir c'est notre qualification. Je crois en la qualification, il faut être derrière l'équipe à 100 %. Le trophée de cette édition est nôtre, avec l'aide de Dieu », a-t-il dit. Le rendez-vous est pris pour le match retour le samedi 7 mars au stade TP Mazembe de Lubumbashi.