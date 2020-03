Congo-Brazzaville: Parti congolais du travail - Le comité central adopte son programme d'activités

Le Palais des congrès a accueilli les 29 février et 1er mars derniers, la session inaugurale du comité central du Parti congolais du travail (PCT) qui a débouché sur l'adoption du budget et du programme d'activités 2020.

Ce programme d'activités est axé sur la préparation de l'élection présidentielle de 2021 et l'appui au gouvernement dans la recherche des solutions aux problèmes qui se posent au pays. Ainsi, les 635 participants à ces assises ont, dans une motion de soutien au président du comité central, pris l'engagement de mettre en œuvre la recommandation du cinquième congrès ordinaire exigeant la candidature du chef de l'Etat à l'élection présidentielle de 2021, tout en l'assurant de leur mobilisation conséquente, en vue d'une victoire éclatante.

« Nous appelons à la vigilance de tous les instants, les membres du PCT, les militants et militantes de la FMC, de l'OFC, les sympathisants et toutes les forces vives de la nation, afin de barrer la route à tout acte de nature à compromettre la paix, l'œuvre de reconstruction nationale et la marche inéluctable vers l'élection présidentielle de 2021 », ont mentionné les participants.

Outre le programme d'activités 2020, les participants ont également adopté le projet de texte fixant l'organisation, les attributions et le fonctionnement des organes et instances de base et intermédiaires du PCT.

Le secrétaire général du PCT, Pierre Moussa, a, quant à lui, rappelé que cette session a tenu toutes ses promesses, car il a permis au comité central de se doter des moyens de son action. « Maintenant, est officiellement ouvert le vaste chantier de mise en œuvre des orientations du cinquième congrès ordinaire. Le chantier qui durera cinq ans, devra permettre au pays et au PCT de relever les nombreux défis politiques, sociaux économiques et culturels auxquels ils sont confrontés », a-t-il souligné.

Selon lui, le défi politique le plus éminent est l'élection du président de la République en 2021 que leur candidat, Denis Sassou N'Guesso, doit gagner sans ambiguïté. « C'est notre ambition noble et légitime pour laquelle nous devons dans l'unité, la discipline et la cohésion, faire preuve d'engagement, de détermination, d'ingéniosité et de don de soi. Nous avons suffisamment des ressources intellectuelles, morales et politiques pour y parvenir », a estimé le secrétaire général du PCT.

Il a, par ailleurs, rappelé le rôle d'encadrement que le membre du comité central est appelé à jouer à la base. Ce rôle implique, a-t-il dit, que le membre du comité central soit lui-même suffisamment équipé. « Partout où il se trouve, il doit participer effectivement à toutes les activités... Il doit être la lumière, le modèle, l'exemple pour être le meilleur rabatteur possible susceptible de contribuer à l'élargissement de la base du parti », a conclu Pierre Moussa.