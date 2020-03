Angola: Les Néerlandais investissent dans la chaîne logistique angolaise

Luanda — L'Exécutif angolais travaille avec des hommes d'affaires néerlandais pour construire la chaîne logistique du pays, afin de permettre à la production nationale d'atteindre l'un des plus grands importateurs de produits agricoles au monde, a déclaré lundi à Luanda, le ministre des Transports, Ricardo de Abreu.

S'exprimant lors d'une réunion avec une mission commerciale du Royaume des Pays-Bas, composée de 25 membres, le ministre a souligné que ce partenariat permettra au Gouvernement d'atteindre les objectifs liés à la promotion de la production nationale et à la diversification de l'économie.

Dans ce processus, Ricardo D'Abreu a déclaré que le ministère des Transports assurera la fonctionnalité de la chaîne logistique, afin que la production puisse atteindre le marché de consommation national et international.À cette fin, il a fait savoir qu'un ensemble d'infrastructures et des moyens sont en cours pour garantir que les produits puissent partir en toute sécurité et au bon moment pour les marchés de consommation.

Pour le ministre, les Pays-Bas sont un partenaire important pour l'Angola, car c'est l'un des pays les plus pertinents dans le domaine de la chaîne logistique."Le rôle du secteur des transports et de la logistique dans cette activité, qui est l'un des thèmes importants de notre programme, est de garantir que la production nationale puisse atteindre les marchés de consommation nationaux et internationaux", a-t-il précisé.