Afrique: Coronavirus - La piste du vaccin israélien

Le dernier bilan du Covid-19, hier soir, fait état d'un bilan de 89 253 contaminations et de 3 048 morts dans le monde. La Chine continentale compte 80 026 cas, dont 2 912 décès.

Ailleurs dans le monde, plus de 60 pays et territoires sont touchés. Les autorités chinoises ont annoncé hier 42 nouveaux décès et 202 nouveaux cas.

Mais si l'épidémie semble faiblir en Chine, elle continue de s'aggraver dans plusieurs pays. En Italie, 500 nouveaux cas ont été recensés dimanche, portant à près de 1 700 le nombre de contaminations dans ce pays. 5 nouveaux décès y ont également été rapportés, portant le bilan à 34 morts.

En Corée du Sud, le deuxième pays le plus touché après la Chine, près de 500 cas supplémentaires et 4 nouveaux décès ont été enregistrés lundi, portant le bilan à plus de 4 000 contaminations et 22 décès.

Une équipe de scientifiques israéliens serait en train de mettre au point un vaccin, selon une chaîne de télévision israélienne. Ce vaccin serait prêt d'ici quelques semaines et disponible en moins de 90 jours.

« Les scientifiques ont séquencé l'ADN du Covid-19. Ils ont constaté que le coronavirus de la volaille a une forte similitude génétique avec le coronavirus humain et qu'il utilise le même mécanisme d'infection. Ce qui permettra de parvenir à un vaccin en peu de temps », a-t-il été rapporté.